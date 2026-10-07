Israele, Roma ricorda il 7 ottobre 2023 e l’attentato alla Sinagoga: cerimonia al Tempio Maggiore

Roma, 7 ottobre 2026 – Una cerimonia al Tempio Maggiore di Roma per ricordare le vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023 e quelle dell’ attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982 . La commemorazione, nell’ex Ghetto della Capitale, si è conclusa con l’inno di Israele, preceduto da quello italiano, dopo essere stata aperta da un minuto di silenzio.

Un momento di raccoglimento che ha riunito rappresentanti della Comunità ebraica di Roma , delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della politica.

Alla cerimonia erano presenti il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni , la presidente dell’ Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Livia Ottolenghi , il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun e l’ambasciatore d’Israele in Italia Jonathan Peled .

La commemorazione ha così unito due date diverse della memoria ebraica: l’attacco del 7 ottobre 2023 e l’attentato avvenuto quarantquattro anni fa davanti al Tempio Maggiore.

Alla cerimonia ha preso parte anche il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi , insieme al generale Pasquale Angelosanto , coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.

Per Italia Viva hanno partecipato Maria Elena Boschi e Ivan Scalfarotto; per il Partito Democratico Piero Fassino e Graziano Delrio. Presenti anche Maria Stella Gelmini per Noi Moderati e Maurizio Gasparri di Forza Italia.