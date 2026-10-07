Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero “sbarcano” in Normandia

Ladispoli, 7 ottobre 2026 – Dieci studenti dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli sono partiti domenica 4 ottobre alla volta della Normandia per una nuova esperienza Erasmus. Destinazione Le Havre, dove gli allievi visiteranno il Lycée Jules Le Cesne, istituto professionale francese.

Ad accompagnare il gruppo sono la professoressa Angela Di Sabatino, persona di contatto Erasmus, e il professor Alberto Oliva, docente di Francese e membro dello staff di vicepresidenza dell’Alberghiero.

Erasmus, il Di Vittorio riparte dalla Francia

Il programma Erasmus, nato nel 1987 e dal 2021 esteso anche agli studenti degli istituti superiori, rappresenta uno degli strumenti europei dedicati alla mobilità e alla formazione interculturale.

Per il “Di Vittorio” di Ladispoli il viaggio in Normandia segna la ripresa delle attività internazionali legate al progetto.

“Riprendiamo le nostre attività Erasmus perché crediamo profondamente nel valore dell’interculturalità e siamo convinti che le esperienze di internazionalizzazione, condivise con scuole di diversi Paesi, posseggano una straordinaria forza formativa e ‘propulsiva’ per gli studenti che partecipano”, ha spiegato Angela Di Sabatino.

La docente ha inoltre ringraziato la dirigente scolastica Lidia Cangemi, la professoressa Marianna D’Amico, seconda collaboratrice della dirigente, e i docenti Chiara Brunetti e Alberto Oliva, referenti del progetto.

Lingue e cittadinanza europea

Al centro dell’esperienza non ci sarà soltanto il potenziamento delle competenze linguistiche, ma anche il confronto diretto con un diverso contesto scolastico e culturale.

“Si tratta di occasioni da non perdere – ha sottolineato il professor Alberto Oliva – capaci non solo di migliorare le competenze linguistiche degli allievi, ma soprattutto di favorire un contatto diretto con altre culture, dando senso e concretezza a quel concetto di ‘cittadinanza europea’ che altrimenti rischierebbe di rimanere una semplice astrazione”.