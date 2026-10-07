Marilyn Manson, 30 anni di Antichrist Superstar tra potere, provocazione e America

Marilyn Manson torna a riportare al centro dell’attenzione Antichrist Superstar, l’album pubblicato l’8 ottobre 1996 che racconta la costruzione di un personaggio, la sua ascesa e il momento in cui il potere conquistato finisce per dominarlo. A trent’anni dall’uscita, il disco viene riletto per le dinamiche sociali e culturali che mette in scena, più che per una presunta profezia sull’America di Donald Trump.

Un album tra ascesa e trasformazione

Antichrist Superstar è il secondo album di Marilyn Manson e comprende 17 brani, per un ascolto complessivo di un’ora e 11 minuti. Il progetto portò Brian Hugh Warner, nome di Marilyn Manson, oltre la nicchia rock da cui proveniva, trasformando la band e il suo leader in una presenza impossibile da ignorare.

Alla realizzazione del disco è legato anche Trent Reznor, mente e voce dei Nine Inch Nails. Reznor aveva fatto firmare la band alla Nothing Records e prodotto il debutto Portrait of an American Family, uscito nel 1994.

L’album è organizzato in tre cicli: The Hierophant, Inauguration of the Worm e Disintegrator Rising. Il percorso segue un personaggio che parte dai margini, rappresentato come un “verme”, conquista popolarità e potere e viene infine travolto dalla stessa macchina che lo ha portato in alto.

Manson avrebbe poi collegato questa storia a Mechanical Animals del 1998 e a Holy Wood del 2000, spiegando che la trilogia va letta in ordine inverso rispetto alla pubblicazione. La musica del disco, costruita su suoni industriali e su un’organizzazione descritta come meticolosa, sostiene questa trasformazione.

Potere, conformismo e spettacolo

Uno dei brani più rappresentativi è The Beautiful People, diventato l’inno per eccellenza di Manson. La canzone affronta gerarchie, conformismo, apparenza e desiderio di stare dalla parte di chi conta. In Irresponsible Hate Anthem, invece, la rabbia e il bisogno di appartenenza diventano strumenti per raccontare una società attraversata dal conflitto.

Quando l’album uscì, alla Casa Bianca c’era Bill Clinton, rieletto nel 1996 contro il repubblicano Bob Dole. Il disco finì subito al centro delle guerre culturali americane: gruppi religiosi e associazioni conservatrici indicarono Marilyn Manson come simbolo della provocazione proveniente dalla musica e dalla cultura giovanile.

Secondo la lettura proposta a trent’anni di distanza, il disco non aveva previsto Trump. Aveva però osservato il modo in cui provocazione e potere potevano fondersi in uno spettacolo. La televisione degli anni Novanta è stata sostituita dai social network, mentre il rapporto tra personaggio e pubblico è diventato ancora più intenso.

Nel 2016 Manson sarebbe tornato su questo terreno con SAY10. Il video uscì nel giorno delle elezioni presidenziali e mostrava il cantante mentre decapitava un uomo in completo e cravatta rossa, immagine associata a Trump, oltre a strappare pagine della Bibbia. L’anno successivo la rockstar dichiarò di non considerarsi un profeta, ma di aver osservato la cultura americana trasformandola in un’immagine.

Il ritorno sui palchi statunitensi

Il trentennale arriva in un’America descritta come più polarizzata e frammentata rispetto al 1996. La radicalizzazione del confronto politico e culturale ha separato universi sempre più distinti, trasformando i conflitti in guerre di valori e alimentando la diffidenza verso élite, istituzioni e avversari politici.

Per celebrare l’anniversario, Marilyn Manson tornerà la prossima settimana sui palchi degli Stati Uniti per una serie di concerti. Sono previste anche due date al Wiltern Theatre di Los Angeles, il 31 ottobre e il primo novembre.