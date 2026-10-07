Med9 a Spalato, Meloni: energia, Balcani e flussi migratori al centro del vertice
Giorgia Meloni partecipa al vertice Med9 di Spalato: sicurezza, energia, Balcani occidentali, flussi migratori e Mediterraneo tra i temi dei lavori.
Giorgia Meloni partecipa oggi a Spalato, in Croazia, al vertice Med9, dedicato al ruolo del Mediterraneo nella sicurezza e nella competitività dell’Europa. Al centro dei lavori ci saranno energia, sicurezza marittima, rotte commerciali, flussi migratori e rapporti con il Medio Oriente e il Nord Africa.
Sicurezza, energia e Balcani occidentali
La prima sessione, intitolata “A Resilient Mediterranean at the Heart of a Stronger Europe”, sarà dedicata a un approccio europeo alla sicurezza. Tra i temi figurano la protezione delle infrastrutture strategiche, le connessioni tra Europa, Mediterraneo, Africa e Golfo e l’accessibilità dei prezzi dell’energia.
Un altro dossier riguarda l’allargamento dell’Unione europea, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. L’obiettivo indicato è mantenere credibile un processo fondato sul merito, accompagnando i progressi dei Paesi candidati con avanzamenti concreti nel percorso di adesione.
Flussi migratori, blue economy e sostenibilità
Per l’Italia, il vertice rappresenta anche un’occasione per discutere del governo dei flussi migratori. La posizione sostenuta punta sulla difesa dei confini esterni, sulla cooperazione con i Paesi di origine e transito, sul contrasto all’immigrazione irregolare di massa e su rimpatri più rapidi.
La seconda sessione sarà dedicata alla sostenibilità e alla crescita nel Mediterraneo. Il confronto riguarderà blue economy, pesca, turismo sostenibile, investimenti e cooperazione regionale. Tra gli strumenti citati per l’Italia ci sono il Patto europeo per gli oceani, il Piano Mattei, il Patto per il Mediterraneo e il progetto Elmed con la Tunisia.
Medio Oriente e incontro con Macron
Il pranzo di lavoro affronterà la situazione a Gaza, le prospettive del processo politico, Iran, Siria e Libano. Sul tavolo anche le ricadute dell’instabilità regionale su energia, commercio e trasporti, oltre che sulla sicurezza europea.
A Spalato Meloni incontrerà Emmanuel Macron. Non è invece previsto l’incontro con Pedro Sanchez, che sarà rappresentato dal segretario di Stato per l’Unione europea Fernando Sampedro Marcos. Il summit si concluderà con una conferenza stampa congiunta dei leader Med9.