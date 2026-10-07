Med9 a Spalato, Meloni: energia, Balcani e flussi migratori al centro del vertice

Giorgia Meloni partecipa oggi a Spalato, in Croazia, al vertice Med9, dedicato al ruolo del Mediterraneo nella sicurezza e nella competitività dell’Europa. Al centro dei lavori ci saranno energia, sicurezza marittima, rotte commerciali, flussi migratori e rapporti con il Medio Oriente e il Nord Africa.

Sicurezza, energia e Balcani occidentali

La prima sessione, intitolata “A Resilient Mediterranean at the Heart of a Stronger Europe”, sarà dedicata a un approccio europeo alla sicurezza. Tra i temi figurano la protezione delle infrastrutture strategiche, le connessioni tra Europa, Mediterraneo, Africa e Golfo e l’accessibilità dei prezzi dell’energia.

Un altro dossier riguarda l’allargamento dell’Unione europea, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. L’obiettivo indicato è mantenere credibile un processo fondato sul merito, accompagnando i progressi dei Paesi candidati con avanzamenti concreti nel percorso di adesione.

Flussi migratori, blue economy e sostenibilità

Per l’Italia, il vertice rappresenta anche un’occasione per discutere del governo dei flussi migratori. La posizione sostenuta punta sulla difesa dei confini esterni, sulla cooperazione con i Paesi di origine e transito, sul contrasto all’immigrazione irregolare di massa e su rimpatri più rapidi.

La seconda sessione sarà dedicata alla sostenibilità e alla crescita nel Mediterraneo. Il confronto riguarderà blue economy, pesca, turismo sostenibile, investimenti e cooperazione regionale. Tra gli strumenti citati per l’Italia ci sono il Patto europeo per gli oceani, il Piano Mattei, il Patto per il Mediterraneo e il progetto Elmed con la Tunisia.

Medio Oriente e incontro con Macron

Il pranzo di lavoro affronterà la situazione a Gaza, le prospettive del processo politico, Iran, Siria e Libano. Sul tavolo anche le ricadute dell’instabilità regionale su energia, commercio e trasporti, oltre che sulla sicurezza europea.