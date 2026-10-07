Missili low cost, la strategia di Mosca mette sotto pressione la difesa aerea ucraina

La Russia sta accelerando lo sviluppo di missili low cost destinati ad aumentare la pressione sulle difese aeree ucraine. Secondo l’analisi dell’Institute for the Study of War (Isw), Mosca ha iniziato a integrare nel proprio arsenale, dalla metà del 2026, ordigni definiti “quasi cruise”, con l’obiettivo di utilizzarli su larga scala nel 2027.

Lo scenario si inserisce in una fase di stallo sul terreno, mentre la Russia ha intensificato i raid, colpendo sempre più spesso infrastrutture civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indicato in circa 700 missili balistici e diverse migliaia di altri missili l’arsenale a disposizione di Mosca.

La Russia accelera sui missili quasi cruise

I nuovi sistemi, secondo l’Isw, dovrebbero essere più veloci e manovrabili rispetto alla generazione precedente. L’obiettivo dell’analisi è aumentare la quantità degli attacchi prima che l’Ucraina riesca a sviluppare contromisure efficaci.

La vulnerabilità delle infrastrutture è emersa anche a Kiev, dove sono state installate reti protettive sui lati del Ponte Nord, già preso di mira da incursioni con droni. Gli attacchi ai ponti hanno provocato interruzioni del traffico e ingorghi nella capitale.

Banderol e Dan-T: caratteristiche e impiego previsto

Tra le armi già impiegate figurano i Banderol, noti anche come S8000. Sono descritti come missili dotati di propulsori cinesi, con costi compresi tra 50 e 150mila dollari. Secondo i dati delle forze armate ucraine, sono stati utilizzati in 40 attacchi tra il 14 maggio e il 30 settembre.

Un missile Kh-101 può arrivare a costare fino a 2 milioni di dollari, secondo le stime dell’Isw. I Banderol avrebbero invece caratteristiche simili a una versione ridotta del Kh-101 e sarebbero stati impiegati contro porti, magazzini e hub logistici nel sud dell’Ucraina.

L’Isw segnala anche i Dan-T, presentati per la prima volta in un airshow in Egitto l’8 settembre. Pesano 270 chilogrammi, hanno un raggio di 450 chilometri e possono modificare la traiettoria. Non è però chiaro se siano già stati utilizzati dalla Russia.

I droni Geran e la pressione sulla difesa aerea

Ai missili si aggiungono i droni Geran, evoluzione degli Shahed con motori a reazione. Tra Shahed e Geran, a settembre ne sarebbero stati lanciati oltre 7.700. Il Geran 5, in particolare, avrebbe un’autonomia fino a 1.000 chilometri, una velocità di 600 km/h e una testata da 90 chilogrammi.