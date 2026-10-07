Municipio X, primo passo per il PEBA: percorsi accessibili tra stazioni, servizi e centro di Ostia

Ostia, 7 ottobre 2026 – Un piano per individuare le principali barriere architettoniche e sensoriali del territorio e programmare la loro progressiva eliminazione. È stato presentato nell’Aula consiliare del Municipio X il primo stralcio del PEBA, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, alla presenza del presidente Mario Falconi e degli assessori municipali Denise Lancia e Guglielmo Calcerano.

Il documento punta a individuare percorsi accessibili che consentano alle persone con disabilità di raggiungere in sicurezza alcuni dei principali punti strategici del territorio: uffici pubblici, strade commerciali, stazioni e fermate del trasporto pubblico, scuole, farmacie e strutture sanitarie.

Il primo stralcio parte dal centro di Ostia

La prima parte della pianificazione si concentra sul centro di Ostia, individuato come un’area con un’alta presenza di servizi e punti di interesse.

Tra i luoghi interessati figurano l’ufficio anagrafico nel Palazzo del Governatorato, l’ospedale Grassi, le vie dello shopping, il Pontile e l’isola pedonale di piazza Anco Marzio.

All’interno dell’area ricadono anche tre stazioni della Metromare: Lido Nord, Lido Centro e Stella Polare, elemento che, secondo l’amministrazione municipale, potrà facilitare l’accessibilità all’area interessata dalla pianificazione.

“Da oggi il Municipio X è il primo Municipio di Roma ad essersi dotato di almeno una parte della progettazione imposta ai Comuni dalla Legge 41/1986 e dalla Legge 104/1992”, afferma l’assessora alle Politiche sociali e alle Pari opportunità Denise Lancia.

Lancia ricorda che il percorso è iniziato nel 2022 e ha coinvolto associazioni di categoria, Consulta municipale per la disabilità, uffici, commissioni e l’architetta Alice Buzzone, incaricata di redigere il Piano.

Scivoli, percorsi tattili ed elevatori

Il PEBA dovrà diventare lo strumento di riferimento per programmare interventi come scivoli, percorsi tattili ed elevatori, oltre alle altre opere necessarie a migliorare accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

Per finanziare la progettazione del primo stralcio, il Municipio ha utilizzato una quota dei fondi destinati alla manutenzione stradale, attraverso una specifica variazione di bilancio.

“Allo stato nel bilancio di Roma Capitale non sono previsti fondi specificamente dedicati alla redazione dei PEBA municipali”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Guglielmo Calcerano.

L’obiettivo resta ora quello di estendere progressivamente la pianificazione al resto di Ostia e all’entroterra, comprese le aree nelle quali, sottolinea Calcerano, in alcuni casi mancano ancora anche i normali marciapiedi.

Il piano sarà trasmesso a Roma Capitale

Il prossimo passaggio annunciato dall’amministrazione sarà l’approvazione del PEBA del Municipio X con un apposito atto di Giunta municipale.

Il documento sarà poi trasmesso al sindaco Roberto Gualtieri e all’Assemblea Capitolina, con la richiesta di prevedere in futuro fondi specifici destinati alla redazione dei PEBA in tutti i Municipi di Roma.

Calcerano e Lancia chiedono inoltre che, oltre alle risorse per la progettazione, vengano progressivamente stanziati anche i fondi necessari alla realizzazione concreta delle opere previste.