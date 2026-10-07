Parco del Mare, FI incalza Campidoglio e Municipio X: “Senza gestione rischia il flop”

Capolei e Grilli denunciano degrado nelle aree verdi e chiedono aggiornamenti sull’opera che interesserà oltre sette chilometri di lungomare

Ostia, 7 settembre 2026 – Il futuro del Parco del Mare di Ostia finisce al centro dell’attacco di Forza Italia. Il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei e Simona Grilli chiedono a Roma Capitale e al Municipio X chiarimenti sullo stato del progetto e, soprattutto, un piano che stabilisca fin da ora come saranno garantite manutenzione, pulizia e sicurezza una volta realizzata l’opera.

La presa di posizione parte dalle condizioni delle aree verdi del territorio. I due esponenti di Forza Italia denunciano una situazione di incuria anche nelle immediate vicinanze della sede del Municipio X, utilizzandola come esempio delle criticità che, a loro giudizio, potrebbero pesare anche sul futuro del nuovo lungomare.

Forza Italia: “Non bastano i proclami”

“Con il Municipio alla deriva, anche il progetto del Parco del Mare rischia di naufragare”, affermano Capolei e Grilli. Secondo i due esponenti azzurri, nelle aree verdi di Ostia sarebbe necessario rafforzare gli interventi di manutenzione e controllo.

“Non bastano i proclami sul Parco del Mare di Ostia: c’è bisogno di cura, sicurezza, programmazione e di un piano di gestione che garantiscano concretamente il sano ripristino e la vivibilità del territorio sul litorale romano”, sostengono.

La richiesta è quindi quella di affiancare alla realizzazione dell’opera una programmazione precisa per il periodo successivo, evitando che la riqualificazione venga considerata conclusa con la sola apertura dei nuovi spazi.

Il nodo dei lavori e la richiesta di aggiornamenti

Capolei e Grilli chiedono anche chiarimenti sull’avanzamento del progetto. Nella loro nota sostengono che i lavori sarebbero stati “appena iniziati e ben presto sospesi” e domandano quindi informazioni sullo stato del piano.

Il progetto interessa oltre sette chilometri di lungomare e prevede, secondo quanto riportato nella nota, nuovi percorsi pedonali, piazze, aree verdi e duemila nuove piantumazioni, con una conclusione prevista entro il 2028.

“Un progetto ambizioso, da concludere entro il 2028, su cui resta aperto un grande quesito: l’amministrazione municipale sarà in grado di realizzarlo per tempo, di mantenerlo sicuro e curato?”, chiedono gli esponenti di Forza Italia.

La richiesta di un piano per il Parco del Mare

La proposta avanzata dall’opposizione è di predisporre e rendere pubblico, prima del completamento dell’opera, un programma specifico per la gestione del futuro Parco del Mare.

Forza Italia chiede che nel documento vengano indicate le risorse stanziate, i soggetti responsabili della gestione, la frequenza degli interventi di pulizia e manutenzione del verde e le misure destinate alla sicurezza.

L’obiettivo dichiarato è evitare che l’investimento sul lungomare venga compromesso, negli anni successivi, da una manutenzione insufficiente.