Picierno: per la difesa Ue si riparta dalla Comunità europea di difesa di De Gasperi

Pina Picierno propone di rilanciare la Comunità europea di difesa ipotizzata da Alcide De Gasperi per rafforzare la capacità dell’Unione europea nel campo della sicurezza. Secondo la vicepresidente del Parlamento europeo, il governo italiano potrebbe assumere l’iniziativa ripartendo dal testo elaborato da De Gasperi, mai ratificato dalla Francia.

La proposta è stata avanzata durante la diretta Adnkronos Lavori in Corso, a margine dei lavori della plenaria. Picierno ha osservato che difesa e sicurezza restano prerogative degli Stati e che, in assenza di una riforma dei Trattati, il progetto della Comunità europea di difesa potrebbe rappresentare un punto di partenza.

Una difesa europea contro le minacce ibride

Il confronto ha riguardato anche lo Scudo europeo della democrazia, di fronte a minacce ibride che, secondo Picierno, non hanno una dimensione nazionale. Le autocrazie, ha spiegato, collaborano e condividono strategie, denaro e visioni del mondo con l’obiettivo di colpire un’Europa associata a democrazia e libertà.

La vicepresidente dell’Eurocamera ha indicato nella Russia la principale minaccia esterna richiamata dal rapporto della Commissione speciale sullo Scudo europeo della democrazia, approvato durante la plenaria di settembre. Tra gli strumenti citati figurano violazioni dello spazio aereo, intrusioni marittime, cyberattacchi e sabotaggi.

Per affrontare questi rischi, Picierno sostiene la creazione del Centro europeo per la resilienza democratica. L’organismo dovrebbe avere una struttura giuridica autonoma, essere indipendente e disporre di un bilancio proprio, con l’obiettivo di garantire una risposta coordinata, immediata ed efficace.

Il confronto sulla propaganda russa

Nel confronto con l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, contrario al Centro per ragioni legate alla sovranità nazionale, Picierno ha sottolineato la necessità di un controllo parlamentare molto vincolante e della presenza di rappresentanti di tutti gli Stati membri.

Il tema ha riguardato anche le sanzioni contro i propagandisti legati a Russia Today e alla galassia dei media propagandistici del Cremlino. Picierno ha citato Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, sostenendo che in Italia continuino a fare propaganda indisturbati, mentre in Francia figure equivalenti sarebbero state sanzionate e vi sarebbero stati anche arresti. Da qui la richiesta di regole uniformi a livello europeo.

Picierno ha infine contrapposto la sovranità nazionale sostenuta dai sovranisti alla prospettiva di una sovranità europea. A suo giudizio, senza il coraggio di realizzare davvero un’Europa politica e un’Europa sovrana, l’Unione rischierebbe di non sopravvivere neppure come mercato unico.