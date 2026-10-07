Ponza, costruzione senza autorizzazioni in area protetta: scatta il sequestro

Sigilli per una struttura di circa 29 metri quadrati in località Pagliaro/I Conti. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade in una ZPS

Ponza, 7 ottobre 202 – Un manufatto di circa 29 metri quadrati realizzato, secondo gli accertamenti, senza i necessari titoli autorizzativi in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona di protezione speciale. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali a Ponza, in località Pagliaro/I Conti.

L’intervento è stato condotto dai militari del N.I.P.A.A.F. – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, nell’ambito delle attività di controllo ambientale del territorio.

Il manufatto sequestrato a Ponza

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri Forestali, sul terreno era stata realizzata una struttura indicata come “baracca da cantiere”, delle dimensioni di 9,4 metri per 3,10, con un’altezza di 2,10 metri.

Il manufatto, costituito da una struttura portante in metallo e da una copertura a doppia falda, sarebbe stato installato su una base permanente in mattonato di cemento e calcestruzzo a riempimento.

L’area interessata dai lavori ha destinazione agricola secondo il vigente Piano regolatore generale ed è sottoposta a vincolo paesaggistico. Inoltre ricade in una Zona di Protezione Speciale, individuata dalla normativa europea per la tutela degli habitat e del patrimonio naturalistico.

Autorizzati soltanto lavori di bonifica e perimetrazione

Gli accertamenti avrebbero evidenziato che i titoli rilasciati riguardavano esclusivamente interventi di bonifica e perimetrazione del terreno, e non la realizzazione della struttura successivamente individuata.

I Carabinieri Forestali hanno inoltre rilevato l’assenza di un piano operativo di sicurezza nel quale fosse indicata la necessità di installare la baracca a servizio delle maestranze.

Tra le contestazioni figura anche la mancanza del nulla osta della Provincia di Latina relativo alla fascia di rispetto stradale, considerata la vicinanza del manufatto alla strada provinciale Ponza-Le Forna.

Proprietario denunciato e struttura sotto sequestro

Al termine degli accertamenti, il proprietario del terreno, indicato anche come committente dei lavori, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il manufatto è stato quindi posto sotto sequestro.

I Carabinieri Forestali ricordano che la tutela del paesaggio e degli ecosistemi rientra tra i beni protetti dall’ordinamento e invitano cittadini e imprese a rispettare le prescrizioni in materia edilizia e urbanistica. Restano attivi anche i canali per le segnalazioni di eventuali illeciti ambientali, compreso il numero di emergenza 1515.