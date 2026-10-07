Putin compie 74 anni: dal coccodrillo di cristallo al trattore, i regali più insoliti

Vladimir Putin compie oggi, 7 ottobre 2026 , 74 anni. Per il presidente russo si tratta del 22esimo compleanno trascorso alla guida del Paese, considerando i diversi periodi al vertice della Russia. Il Cremlino ha fatto sapere che la giornata sarà accompagnata da una serie di telefonate internazionali .

Il portavoce Dmitry Peskov ha precisato che il compleanno non sarà dedicato soltanto ai festeggiamenti. Secondo quanto riferito ai giornalisti e riportato dalla Tass, per oggi sono previste telefonate internazionali. Peskov ha però sottolineato il valore degli auguri della famiglia e degli amici più stretti, considerati da Putin l’aspetto più importante della ricorrenza.