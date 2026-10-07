Putin compie 74 anni: dal coccodrillo di cristallo al trattore, i regali più insoliti
Vladimir Putin compie 74 anni: dal coccodrillo di cristallo al trattore Belarus, i regali più curiosi ricevuti dal presidente russo.
Vladimir Putin compie oggi, 7 ottobre 2026, 74 anni. Per il presidente russo si tratta del 22esimo compleanno trascorso alla guida del Paese, considerando i diversi periodi al vertice della Russia. Il Cremlino ha fatto sapere che la giornata sarà accompagnata da una serie di telefonate internazionali.
Il portavoce Dmitry Peskov ha precisato che il compleanno non sarà dedicato soltanto ai festeggiamenti. Secondo quanto riferito ai giornalisti e riportato dalla Tass, per oggi sono previste telefonate internazionali. Peskov ha però sottolineato il valore degli auguri della famiglia e degli amici più stretti, considerati da Putin l’aspetto più importante della ricorrenza.
Dal trattore Belarus al copripiumino di Berlusconi
Negli anni, alcuni doni ricevuti dal presidente russo hanno attirato l’attenzione. Nel 2002, per i suoi 50 anni, l’allora presidente moldavo Vladimir Voronin gli regalò un coccodrillo di cristallo. La scelta, secondo la ricostruzione della stampa russa, sarebbe stata collegata all’idea di un animale incapace di muoversi all’indietro.
Nel 2022, in occasione dei suoi 70 anni, Alexander Lukashenko donò a Putin un trattore Belarus-1523.3, accompagnato da un certificato per un esemplare preparato appositamente. Altri leader dell’Asia centrale contribuirono invece con meloni e diverse tonnellate di angurie.
Tra i regali più curiosi figura anche quello di Silvio Berlusconi. Nel 2017 l’ex presidente del Consiglio italiano regalò a Putin un copripiumino con l’immagine dei due leader mentre si stringono la mano, con il Colosseo e la Cattedrale di San Basilio sullo sfondo.
La lista comprende inoltre una provetta con acqua del lago Vostok, in Antartide, che secondo la stampa russa avrebbe un’età superiore al milione di anni. Nel 2005 Putin ricevette anche un cavallino Falabella, chiamato Vadik, alto 54 centimetri al garrese. Tra gli animali donati negli anni sono ricordati una tigre, diversi cani e, nel 2024, due cani da caccia Pungsan offerti dal leader nordcoreano Kim Jong-un.