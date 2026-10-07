LA DENUNCIA
“Rifiuti abbandonati, strade dissestate e presenza di topi: Torvaianica affoga nel degrado”
Italia dei Diritti segnala criticità tra via Sebastopoli, via Misilmeri e piazza del Mercato e chiede interventi immediati al Comune di Pomezia
Pomezia, 7 ottobre 2026 – Rifiuti abbandonati, strade dissestate e presenza di topi. È il quadro denunciato da Orazio Patanè, vice responsabile per Pomezia di Italia dei Diritti – De Pierro, dopo le segnalazioni raccolte tra i residenti di via Sebastopoli, via Misilmeri e piazza del Mercato a Torvaianica.
Secondo quanto riferito dal movimento, nella zona si sarebbero accumulate nel tempo diverse criticità legate alla manutenzione delle strade, alla presenza di rifiuti e alle condizioni igieniche degli spazi pubblici.
La denuncia da Torvaianica
“Un territorio abbandonato a se stesso, dove l’inciviltà indisturbata e la carenza di interventi istituzionali hanno relegato l’intera zona a un contesto di profondo degrado ambientale e sociale”, sostiene Patanè.
L’esponente del movimento parla di una situazione che, a suo giudizio, avrebbe ormai superato il semplice problema del decoro urbano. “Le strade dissestate costituiscono un pericolo continuo per pedoni e veicoli. A ciò si somma l’accumulo irrisolto di rifiuti che attira topi ed altro, costringendo le famiglie della zona a vivere in un contesto del tutto indecoroso”.
Le condizioni descritte nella nota riguardano in particolare via Sebastopoli, via Misilmeri e l’area di piazza del Mercato, dove Italia dei Diritti chiede un intervento degli enti competenti.
Le richieste al Comune di Pomezia
Il movimento sollecita innanzitutto una bonifica straordinaria, con interventi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione nelle aree indicate.
Tra le richieste figurano anche il ripristino del manto stradale, l’aumento dei controlli della Polizia Locale e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.
Italia dei Diritti propone inoltre un piano straordinario di risanamento per affrontare in maniera strutturata le criticità segnalate.
“A nome del movimento guidato dal presidente Antonello De Pierro chiedo un intervento immediato e risolutivo all’Amministrazione comunale di Pomezia e agli enti preposti”, afferma Patanè.
Il rappresentante territoriale del movimento annuncia infine che continueranno le sollecitazioni verso le autorità competenti e che, in assenza di interventi, Italia dei Diritti valuterà ulteriori iniziative “a tutela della salute pubblica e della sicurezza”.