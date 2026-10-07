“Rifiuti abbandonati, strade dissestate e presenza di topi: Torvaianica affoga nel degrado”

Pomezia, 7 ottobre 2026 – Rifiuti abbandonati, strade dissestate e presenza di topi. È il quadro denunciato da Orazio Patanè, vice responsabile per Pomezia di Italia dei Diritti – De Pierro, dopo le segnalazioni raccolte tra i residenti di via Sebastopoli, via Misilmeri e piazza del Mercato a Torvaianica.