Salvini esprime solidarietà a Cerno dopo le parole di Vannacci

Matteo Salvini ha telefonato a Tommaso Cerno, direttore del Giornale, per esprimergli «solidarietà e vicinanza» dopo l’attacco omofobo di Roberto Vannacci. Lo riferiscono fonti dell’entourage del vicepremier e segretario della Lega.

La telefonata dopo le dichiarazioni di Vannacci

La vicenda è nata dalle parole pronunciate da Vannacci in risposta alle critiche di Cerno sulle posizioni di Futuro Nazionale riguardo alle fasce protette in televisione. Il leader del partito ha sostenuto che, in presenza di bambini, non dovrebbe essere trasmessa propaganda «gender e omosessualista», affermando inoltre che le regole televisive dovrebbero essere uguali per tutti.

Nel corso dell’intervento, Vannacci ha rivolto a Cerno espressioni riferite al suo orientamento sessuale e ha contestato le sue proteste sull’assegnazione degli spazi mediatici. Ha ricordato anche i precedenti incarichi del giornalista, tra cui quello di senatore del Partito democratico e dirigente di Arcigay, oltre alla sua presenza in Rai.

Cerno ha replicato che chi non sa argomentare senza insultare il prossimo avrebbe, a suo giudizio, un «serio deficit di contenuti». Secondo il direttore del Giornale, Vannacci lo avrebbe insultato perché non in grado di sostenere un confronto nel merito. Cerno ha aggiunto che «gli italiani giudicheranno».

La posizione del Cda Rai

In una nota, il Cda Rai ha definito «inaccettabili» le parole di Vannacci, giudicando offensiva e discriminatoria l’espressione «gusti invertiti». L’organo di vertice del servizio pubblico ha sottolineato che le idee possono essere discusse e contestate anche con fermezza, ma che l’orientamento sessuale non può essere usato per delegittimare una persona o il suo ruolo professionale.