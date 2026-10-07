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Salvini esprime solidarietà a Cerno dopo le parole di Vannacci
Matteo Salvini ha telefonato a Tommaso Cerno per esprimere solidarietà dopo le dichiarazioni di Roberto Vannacci. La posizione del Cda Rai.
Matteo Salvini ha telefonato a Tommaso Cerno, direttore del Giornale, per esprimergli «solidarietà e vicinanza» dopo l’attacco omofobo di Roberto Vannacci. Lo riferiscono fonti dell’entourage del vicepremier e segretario della Lega.
La telefonata dopo le dichiarazioni di Vannacci
La vicenda è nata dalle parole pronunciate da Vannacci in risposta alle critiche di Cerno sulle posizioni di Futuro Nazionale riguardo alle fasce protette in televisione. Il leader del partito ha sostenuto che, in presenza di bambini, non dovrebbe essere trasmessa propaganda «gender e omosessualista», affermando inoltre che le regole televisive dovrebbero essere uguali per tutti.
Nel corso dell’intervento, Vannacci ha rivolto a Cerno espressioni riferite al suo orientamento sessuale e ha contestato le sue proteste sull’assegnazione degli spazi mediatici. Ha ricordato anche i precedenti incarichi del giornalista, tra cui quello di senatore del Partito democratico e dirigente di Arcigay, oltre alla sua presenza in Rai.
Cerno ha replicato che chi non sa argomentare senza insultare il prossimo avrebbe, a suo giudizio, un «serio deficit di contenuti». Secondo il direttore del Giornale, Vannacci lo avrebbe insultato perché non in grado di sostenere un confronto nel merito. Cerno ha aggiunto che «gli italiani giudicheranno».
La posizione del Cda Rai
In una nota, il Cda Rai ha definito «inaccettabili» le parole di Vannacci, giudicando offensiva e discriminatoria l’espressione «gusti invertiti». L’organo di vertice del servizio pubblico ha sottolineato che le idee possono essere discusse e contestate anche con fermezza, ma che l’orientamento sessuale non può essere usato per delegittimare una persona o il suo ruolo professionale.
La Rai ha richiamato infine il principio di uguaglianza, indicandolo come un valore che il servizio pubblico è chiamato a garantire nel confronto civile e istituzionale.