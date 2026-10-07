Santa Marinella premia la Croce Rossa: chiave della città e cittadinanza onoraria

Santa Marinella, 7 ottobre 2026 – Il Consiglio comunale di Santa Marinella ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severa e Santa Marinella , su proposta del sindaco Alessio Manuelli .

Il riconoscimento arriva nell’anno del trentennale del Comitato , attivo sul territorio dal 1996, e intende celebrare il ruolo svolto dalla Croce Rossa nel soccorso, nell’assistenza alle persone fragili e nelle attività di protezione civile.

Durante la cerimonia il sindaco Manuelli ha consegnato ai rappresentanti del Comitato la pergamena ufficiale con le motivazioni dell’onorificenza e la chiave simbolica della città di Santa Marinella .

“La nostra città con questo riconoscimento sceglie di stringere in un abbraccio ideale e istituzionale la Croce Rossa – ha dichiarato il sindaco –. Festeggiare i trent’anni del Comitato di Santa Severa e Santa Marinella significa dire grazie a donne e uomini che non fanno mai mancare la loro presenza, la loro professionalità e la loro umanità nei momenti di gioia ma soprattutto in quelli di maggiore difficoltà”.