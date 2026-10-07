IL RICONOSCIMENTO
Santa Marinella premia la Croce Rossa: chiave della città e cittadinanza onoraria
Il Consiglio comunale approva all’unanimità il riconoscimento al Comitato di Santa Severa e Santa Marinella, attivo sul territorio dal 1996
Santa Marinella, 7 ottobre 2026 – Il Consiglio comunale di Santa Marinella ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severa e Santa Marinella, su proposta del sindaco Alessio Manuelli.
Il riconoscimento arriva nell’anno del trentennale del Comitato, attivo sul territorio dal 1996, e intende celebrare il ruolo svolto dalla Croce Rossa nel soccorso, nell’assistenza alle persone fragili e nelle attività di protezione civile.
La chiave della città alla Croce Rossa
Durante la cerimonia il sindaco Manuelli ha consegnato ai rappresentanti del Comitato la pergamena ufficiale con le motivazioni dell’onorificenza e la chiave simbolica della città di Santa Marinella.
“La nostra città con questo riconoscimento sceglie di stringere in un abbraccio ideale e istituzionale la Croce Rossa – ha dichiarato il sindaco –. Festeggiare i trent’anni del Comitato di Santa Severa e Santa Marinella significa dire grazie a donne e uomini che non fanno mai mancare la loro presenza, la loro professionalità e la loro umanità nei momenti di gioia ma soprattutto in quelli di maggiore difficoltà”.
Il primo cittadino ha sottolineato come pergamena e chiave rappresentino “la gratitudine profonda di un’intera comunità verso chi ogni giorno è in prima linea per il bene comune”.
La presidente del Comitato Rosanna Saba, insieme ai membri del Cda, ha poi consegnato un omaggio simbolico al presidente del Consiglio comunale Gino Vinaccia.
Dal 118 all’assistenza alle famiglie fragili
Nel corso della cerimonia è stato ricordato il lavoro quotidiano dei volontari del Comitato, impegnati in diversi ambiti: dal soccorso sanitario in convenzione con il sistema regionale 118 al trasporto infermi, fino all’assistenza alle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità.
Tra le attività ricordate anche quelle svolte durante l’emergenza Covid-19, quando i volontari sono stati impegnati a supporto della popolazione.
Particolare attenzione è stata dedicata inoltre ai progetti sociali attivati sul territorio, tra cui l’Officina della Salute, dedicata alla medicina primaria, agli screening e al supporto psicologico per le persone fragili, lo Sportello Sociale, la farmacia solidale, la raccolta sangue, le campagne di prevenzione e la consegna domiciliare dei farmaci.
Il conferimento della cittadinanza onoraria sancisce così il rapporto costruito in trent’anni tra il Comitato della Croce Rossa e la comunità di Santa Marinella e Santa Severa.