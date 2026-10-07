Sondaggio Noto: Fratelli d’Italia al 28%, centrodestra avanti sul Campo largo

Sondaggio dell’istituto Noto: Fratelli d’Italia sale al 28%, Pd al 19,5% e centrodestra avanti sul Campo largo nelle intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia resta il primo partito nelle intenzioni di voto rilevate dall’istituto Noto per “Porta a Porta”. In caso di elezioni, la formazione guidata da Giorgia Meloni raggiungerebbe il 28%, con una crescita dello 0,3% rispetto alla rilevazione del 22 settembre.

I risultati del sondaggio

Il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, scende dello 0,5% e si attesta al 19,5%. Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 12,5%. Tra gli altri partiti, Forza Italia è al 6,9%, Futuro Nazionale al 6,7% e la Lega al 6%.

Alleanza Verdi e Sinistra cresce di mezzo punto e raggiunge il 6,5%. Azione-Liberal democratici-Spazio pubblico è al 4%, mentre Italia viva-Casa riformista con Più Europa si ferma al 2,5%, in calo dello 0,4%.

Il sondaggio segnala inoltre una diminuzione per Futuro Nazionale e per Roberto Vannacci, senza indicare nel testo il dato precedente riferito a quest’ultimo. Noi moderati è all’1,4%, Progetto civico-Avanti Psi all’1,5% e Sud chiama Nord insieme a Civici all’1,1%. La lista “Uno più uno” si attesterebbe allo 0,3%.

Gli equilibri tra centrodestra e Campo largo

Nel confronto tra coalizioni, il centrodestra raggiunge il 43,4%, in aumento dell’1,1%. Il Campo largo, calcolato includendo Italia viva e Più Europa, si colloca invece al 42,8%, con una crescita dello 0,1%.