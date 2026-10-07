Spettacolo dal vivo, il Lazio approva modifiche ai contributi: bando per i grandi eventi
La Commissione Cultura del Lazio approva modifiche ai contributi per lo spettacolo dal vivo: avviso per i grandi eventi e importi fino a 50mila euro.
La Commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio ha espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento sui contributi per lo spettacolo dal vivo. Tra le novità è previsto un avviso specifico per i grandi eventi.
La decisione è stata presa il 6 ottobre 2026 dalla quinta commissione, presieduta da Luciano Crea. Le modifiche sono state illustrate da Luca Fegatelli, direttore regionale Cultura.
Contributi fino a 50mila euro
Secondo quanto riferito durante i lavori, i grandi eventi saranno esclusi dal regolamento generale e avranno un avviso specifico, con uno stanziamento previsto dal piano annuale.
Per gli altri progetti, aumentano gli importi dei contributi, da 30mila fino a un massimo di 50mila euro. La modifica riguarda inoltre il recupero delle somme residue, che non verrebbero più perse ma andrebbero al primo progetto escluso.
La consigliera Chiara Iannarelli (FdI) ha espresso apprezzamento per l’intervento, ritenendo che contribuisca a fare ordine nel settore dello spettacolo dal vivo.
Lo schema di delibera dovrà ora tornare in Giunta per il via libera definitivo.
Fonti
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Consiglio Regionale del Lazio – Commissioni – V Commissione – Cultura, spettacolo, sport e turismo – Notizie – Spettacoli dal vivo, approvate modifiche al regolamento sui contributi