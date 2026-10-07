Spettacolo dal vivo, il Lazio approva modifiche ai contributi: bando per i grandi eventi

La Commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio ha espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento sui contributi per lo spettacolo dal vivo . Tra le novità è previsto un avviso specifico per i grandi eventi.

La decisione è stata presa il 6 ottobre 2026 dalla quinta commissione , presieduta da Luciano Crea . Le modifiche sono state illustrate da Luca Fegatelli , direttore regionale Cultura.

Secondo quanto riferito durante i lavori, i grandi eventi saranno esclusi dal regolamento generale e avranno un avviso specifico, con uno stanziamento previsto dal piano annuale.