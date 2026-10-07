Tevere balneabile nel 2032, parte il piano da 400 milioni: lavori dal 2028, prime aree pilota dal 2031

Roma, 7 ottobre 2026 – Il progetto per il risanamento ambientale del Tevere entra nella fase operativa. Il Campidoglio ha definito il cronoprogramma degli interventi che, secondo gli obiettivi dell’amministrazione, dovranno migliorare progressivamente la qualità delle acque fino a rendere possibile, nel 2032, la balneazione in alcune aree del fiume.

Il programma complessivo prevede investimenti stimati in circa 400 milioni di euro, con 130 milioni già disponibili. A coordinare le attività tecniche e gli interventi sarà Acea, individuata come capofila operativo del progetto.

Il punto è stato fatto il 7 ottobre durante la riunione in Campidoglio del Tavolo tecnico interistituzionale, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, degli assessori capitolini, dei rappresentanti degli enti coinvolti e delle istituzioni scientifiche.

Tevere balneabile, cosa prevede il cronoprogramma

Il Tavolo, insediato a gennaio, ha fissato le prossime tappe del progetto. Il 2027 sarà dedicato principalmente alla pianificazione, ai rilievi, al censimento degli scarichi, alla realizzazione della rete di monitoraggio e alla modellazione idraulica.

Tra il 2028 e il 2031 dovrebbero invece essere realizzati gli interventi veri e propri di risanamento. A partire dal 2031 è prevista l’attivazione progressiva delle prime aree pilota.

L’obiettivo indicato dal Campidoglio è arrivare nel 2032 a livelli di qualità delle acque compatibili con la balneazione in alcuni tratti del Tevere. Il progetto non riguarda dunque l’intero corso del fiume indistintamente, ma punta inizialmente su specifiche aree individuate sulla base delle analisi ambientali e sanitarie.

Il lavoro si concentrerà in particolare sul tratto urbano compreso tra Ponte Milvio e Ponte dell’Industria, dove saranno analizzati gli scarichi, monitorata la qualità delle acque e progettati gli interventi necessari.

Un piano da 400 milioni, già disponibili 130 milioni

Il valore stimato dell’intero programma è di circa 400 milioni di euro.

Le risorse già disponibili ammontano a 130 milioni: 90 milioni nell’ambito del Servizio Idrico Integrato di Acea, 20 milioni di Roma Capitale destinati al Masterplan del Parco Fluviale Lineare e altri 10 milioni stanziati dal Campidoglio con l’ultimo assestamento di bilancio.

A queste somme si aggiungono 4,8 milioni di euro destinati al Piano per la sicurezza idraulica del Tevere della Regione Lazio e 5,2 milioni per il Contratto di Fiume dell’Aniene.

Il progetto si affiancherà agli interventi già in corso sulle reti e sui collettori in diversi quadranti della Capitale, tra cui Tiburtina e Prato Lungo, opere che incidono direttamente sulla qualità delle acque del Tevere e dell’Aniene.

Acea capofila del risanamento del Tevere

Il passaggio alla fase operativa segue il percorso avviato da Roma Capitale insieme ad Acea, gestore del Servizio Idrico Integrato e capofila operativo dell’intervento.

Dopo la sottoscrizione del Contratto Quadro a luglio, ad agosto la Giunta capitolina ha approvato la memoria “Verso un Tevere Balneabile”, dando mandato alle strutture competenti di avviare le attività previste.

“Il risanamento del Tevere è il cuore di questo progetto che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare stabilmente la qualità delle acque e le condizioni ambientali del fiume”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

“Oggi compiamo un passo importante, entrando nella fase operativa con un cronoprogramma definito e le prime risorse già disponibili. Intervenire sulle cause dell’inquinamento significa restituire alla città un Tevere più pulito e vivibile, sempre più parte della sua vita quotidiana, fino ad arrivare nel 2032 a rendere possibile la balneazione in alcune aree del fiume”.

Monitoraggio degli scarichi e dati accessibili ai cittadini

Una parte centrale del progetto sarà dedicata al monitoraggio scientifico. La piattaforma SIITA della Città Metropolitana, il Sistema Informativo Integrato Tevere-Aniene, dovrà raccogliere in un unico ambiente i dati provenienti da Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, Regione Lazio e ARPA Lazio.

Le informazioni serviranno a seguire nel tempo l’evoluzione della qualità delle acque e a verificare l’efficacia degli interventi. Secondo quanto annunciato, i dati saranno inoltre resi accessibili ai cittadini.

L’assessora Sabrina Alfonsi ha spiegato che il cronoprogramma comprenderà anche attività legate alla pianificazione, al censimento degli scarichi e all’accessibilità al fiume, integrandosi con i Contratti di fiume del Tevere e dell’Aniene.

Per l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, il piano avrà effetti non soltanto sul Tevere e sulla città di Roma, ma anche sul sistema ambientale del Lazio e sulle coste regionali.