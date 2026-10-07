Tpl Civitavecchia, salta il subappalto: “Costi troppo alti, non è più sostenibile”

Civitavecchia, 7 ottobre 2026 – Dal 31 ottobre il trasporto pubblico locale di Civitavecchia passerà a un nuovo gestore, individuato attraverso la gara promossa dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto dei bacini d’ambito. Il Comune fa il punto sul futuro del servizio e assicura di aver ottenuto garanzie su alcuni aspetti considerati prioritari per la città: mantenimento delle linee esistenti, potenziamento dei collegamenti verso Campo dell’Oro, una linea dedicata al centro oncologico Carlo Chenis e tutela occupazionale per gli attuali lavoratori.

L’Amministrazione comunale aveva inizialmente proposto che, una volta conclusa la gara regionale, il servizio potesse tornare in gestione al Comune attraverso un subappalto da parte del soggetto aggiudicatario . Una soluzione valutata per evitare, secondo l’Ente, possibili riduzioni dell’offerta destinata agli utenti.

Dopo mesi di interlocuzioni e a seguito di un parere pro-veritate, la possibilità del subappalto è stata ritenuta percorribile sotto il profilo giuridico. Nel frattempo, però, secondo quanto riferisce il Comune, sono cambiate le condizioni economiche.