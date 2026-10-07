TRASPORTI
Tpl Civitavecchia, salta il subappalto: “Costi troppo alti, non è più sostenibile”
Dal 31 ottobre il servizio passerà al nuovo gestore individuato dalla Regione
Civitavecchia, 7 ottobre 2026 – Dal 31 ottobre il trasporto pubblico locale di Civitavecchia passerà a un nuovo gestore, individuato attraverso la gara promossa dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto dei bacini d’ambito. Il Comune fa il punto sul futuro del servizio e assicura di aver ottenuto garanzie su alcuni aspetti considerati prioritari per la città: mantenimento delle linee esistenti, potenziamento dei collegamenti verso Campo dell’Oro, una linea dedicata al centro oncologico Carlo Chenis e tutela occupazionale per gli attuali lavoratori.
L’Amministrazione comunale aveva inizialmente proposto che, una volta conclusa la gara regionale, il servizio potesse tornare in gestione al Comune attraverso un subappalto da parte del soggetto aggiudicatario. Una soluzione valutata per evitare, secondo l’Ente, possibili riduzioni dell’offerta destinata agli utenti.
Il Comune rinuncia al subappalto
Dopo mesi di interlocuzioni e a seguito di un parere pro-veritate, la possibilità del subappalto è stata ritenuta percorribile sotto il profilo giuridico. Nel frattempo, però, secondo quanto riferisce il Comune, sono cambiate le condizioni economiche.
L’aumento dei costi del servizio e dei fornitori, che l’Amministrazione collega anche all’attuale situazione internazionale, avrebbe reso non più sostenibile per le casse comunali questa soluzione. Da qui la scelta di procedere con il modello definito dalla Regione Lazio attraverso la gara per i bacini d’ambito.
Confermate le linee e più corse per Campo dell’Oro
Nel confronto portato avanti durante l’anno con Astral, il Comune afferma di aver ottenuto che nella definizione del nuovo piano di esercizio vengano considerate quattro esigenze ritenute fondamentali per il territorio.
La prima riguarda il mantenimento integrale delle attuali linee cittadine. È inoltre prevista un’intensificazione delle corse verso Campo dell’Oro, dove è stata attivata la nuova Casa della Comunità della Asl.
Il potenziamento punta in particolare a facilitare gli spostamenti delle persone anziane e di chi non dispone di un mezzo proprio, dopo le difficoltà registrate con lo spostamento dei servizi sanitari nell’area.
Collegamento con il centro oncologico Carlo Chenis
Tra le richieste avanzate dall’Amministrazione figura anche l’istituzione di un collegamento dedicato al centro oncologico Carlo Chenis, destinato ai pazienti che raggiungono la struttura per le terapie e ai loro familiari.
Un intervento che il Comune indica tra le priorità del nuovo assetto del trasporto pubblico cittadino, insieme alla continuità delle linee già operative.
La tutela dei lavoratori
Altro capitolo riguarda i dipendenti attualmente impiegati nel trasporto pubblico locale. Il Comune annuncia che vigilerà sull’applicazione della clausola sociale, prevista per garantire la continuità occupazionale con il passaggio al nuovo gestore.
Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, anche Astral avrebbe garantito attività di vigilanza sul nuovo rapporto di lavoro.
Il Comune assicura che continuerà a rappresentare queste esigenze nei confronti dei soggetti coinvolti nel nuovo sistema, con l’obiettivo dichiarato di evitare che il passaggio di gestione determini una riduzione del servizio per i cittadini o incertezze per il personale.