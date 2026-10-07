Tragedia sulla ferrovia Torino-Bardonecchia: pastore ucciso mentre inseguiva le sue pecore sui binari

Torino, 7 ottobre 2026 – Un pastore è rimasto ucciso questo pomeriggio in un grave incidente sulla linea ferroviaria Sfm3 Torino-Bardonecchia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava inseguendo una parte del gregge di pecore che, sfuggito al suo controllo, aveva invaso i binari. L’impatto con un treno è stato fatale per l’allevatore, mentre alcune decine di animali hanno perso la vita nello scontro.

Il pastore, identificato come [nome non fornito], è stato investito da un treno in transito sulla tratta. Sul posto sono intervenuti personale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Fs Security, Polfer e Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le operazioni sono ancora in corso.