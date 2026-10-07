Videocittà porta a Napoli arte digitale e installazioni immersive al Real Albergo dei Poveri

Videocittà arriva a Napoli il 10 e 11 ottobre con installazioni, videoarte, talk e musica nel Real Albergo dei Poveri, seguendo il tema del mare.

Videocittà arriva a Napoli il 10 e 11 ottobre con un percorso dedicato al mare negli spazi del Real Albergo dei Poveri. Dopo il successo dell’ultima edizione di luglio a Roma, il Festival della Visione e della Cultura Digitale propone installazioni immersive, videoarte, talk, screening e musica.

La manifestazione, ideata da Francesco Rutelli, è promossa e finanziata dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. L’intervento regionale è sostenuto da Scabec attraverso i Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio Unesco e degli Itinerari Culturali della Campania.

Il mare come filo conduttore

Il tema del mare attraversa le opere e gli interventi ospitati nel Refettorio, nella Galleria Centrale e nella Corte Interna. Golfo, porto, orizzonte e movimento delle onde diventano elementi attraverso cui esplorare il rapporto tra tecnologia, immaginario e spazio.

Il complesso, iniziato nel 1751, mai completato e oggi interessato da un piano di recupero e rigenerazione urbana, accoglie opere pensate in relazione alla scala e alla storia dell’edificio. Il programma comprende installazioni site-specific di luce e laser, video installazioni monumentali e lavori di videoarte.

Nella Galleria Centrale, una video installazione su ledwall riunisce Juan Carlos Beltrán, Maotik, Matías Alonso Revelli e Milkorva. Tra i lavori presentati figurano “Golden Window”, “Stop Making Sense”, “Everything Flows, Nothing Dies”, “Digital Seascapes”, “Tidal Echoes” e “Until the Afterflow”, con approcci che spaziano dall’intelligenza artificiale alle simulazioni generative e al 3D.

Nel Refettorio, l’installazione immersiva “Unda” di Visioni Parallele Creative Studio combina luce, laser e suono per interpretare il movimento dell’acqua. Le tracce musicali sono firmate da Francesca Heart e NZIRIA.

Videoarte, incontri e musica

Nella Corte Interna, la sezione dedicata alla videoarte propone, tra gli altri, “Storms” di Quayola, “The Column” di Adrian Paci e “Marosi 48Kn 90km/h” di Ilaria Abbiento. Sono inoltre presenti opere di Ibrida Festival, tra cui lavori di Maria Ångerman e Filippo Berta.

Il programma di talk, incontri e screening affronta il cambiamento climatico, il rapporto tra Napoli e il Golfo, le trasformazioni del territorio e il ruolo delle tecnologie digitali. È previsto anche lo screening “Mare Caldo” di Geopop, dedicato al riscaldamento del Mediterraneo.

La sera, la Corte Interna ospita la selezione musicale di Soul Express & Lento Hi-Fi con Obbi il 10 ottobre e di Bassolino l’11 ottobre. Per questa edizione, Videocittà collabora inoltre con ITS Academy Bact, coinvolgendo i suoi studenti in un percorso di stage curriculare.