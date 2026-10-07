WWE Money in the Bank 2026: card completa, data, orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

New Orlenans, 7 ottobre 2026 – Tutto pronto per WWE Money in the Bank 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di wrestling. Il Premium Live Event si svolgerà sabato 10 ottobre allo Smoothie King Center di New Orleans, ma per seguirlo in diretta dall’Italia bisognerà attendere la mezzanotte: lo show inizierà infatti alle 00:00 nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre. La WWE ha fissato l’inizio alle 18 Eastern Time, corrispondenti alla mezzanotte italiana.

Al centro della serata ci saranno naturalmente i due Money in the Bank Ladder Match, maschile e femminile. I vincitori conquisteranno la celebre valigetta contenente un contratto che permette di ottenere un match per un titolo mondiale nel corso dell’anno successivo, scegliendo il momento in cui sfruttare l’opportunità.

Money in the Bank 2026, data e orario italiano

WWE Money in the Bank 2026 si terrà sabato 10 ottobre negli Stati Uniti. Per effetto del fuso orario, in Italia l’appuntamento sarà allo scoccare della mezzanotte tra il 10 e l’11 ottobre.

L’evento partirà alle 18 ET / 15 PT e sarà trasmesso in diretta dallo Smoothie King Center di New Orleans, Louisiana.

Per chi non intende fare le ore piccole, lo show resterà disponibile anche successivamente sulla piattaforma streaming.

Dove vedere Money in the Bank 2026 in Italia

In Italia Money in the Bank 2026 sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix. L’Italia figura infatti tra i Paesi nei quali il Premium Live Event WWE sarà disponibile sulla piattaforma, mentre negli Stati Uniti la diretta sarà affidata a ESPN.

Sarà quindi sufficiente un abbonamento Netflix per seguire l’evento. La piattaforma ospita anche le precedenti edizioni di Money in the Bank, permettendo di recuperare gli show passati.

La card aggiornata di WWE Money in the Bank 2026

La card aggiornata al 7 ottobre presenta cinque incontri annunciati. Il match per il World Heavyweight Championship vedrà Roman Reigns difendere il titolo contro LA Knight.

Nel Men’s Money in the Bank Ladder Match saliranno invece sulla scala Bron Breakker, Je’Von Evans, Trick Williams, Penta, CM Punk e Kevin Owens. Sei nomi per una sola valigetta e per la possibilità di ottenere una futura chance titolata.

La versione femminile vedrà protagoniste Sol Ruca, Lola Vice, Jacy Jayne, Roxanne Perez, Lash Legend e Tiffany Stratton.

Nelle ultime ore è stata inoltre definita la sfida per il Women’s World Championship: Stephanie Vaquer difenderà il titolo in un Triple Threat Match contro Becky Lynch e Liv Morgan. Il match è stato modificato dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Raw.

Completa, al momento, la card il confronto tra Oba Femi e Bronson Reed.

La card di Money in the Bank 2026:

Roman Reigns (c) vs LA Knight – World Heavyweight Championship

– World Heavyweight Championship Bron Breakker vs Je’Von Evans vs Trick Williams vs Penta vs CM Punk vs Kevin Owens – Men’s Money in the Bank Ladder Match

– Men’s Money in the Bank Ladder Match Sol Ruca vs Lola Vice vs Jacy Jayne vs Roxanne Perez vs Lash Legend vs Tiffany Stratton – Women’s Money in the Bank Ladder Match

– Women’s Money in the Bank Ladder Match Stephanie Vaquer (c) vs Becky Lynch vs Liv Morgan – Women’s World Championship

– Women’s World Championship Oba Femi vs Bronson Reed – Singles Match

Perché Money in the Bank è uno degli eventi più importanti della WWE

A rendere particolare Money in the Bank è soprattutto il meccanismo delle due valigette. Per vincere il Ladder Match non bisogna ottenere uno schienamento o una sottomissione: il contratto viene sospeso sopra il ring e deve essere raggiunto utilizzando una scala.

Chi conquista la valigetta ottiene quindi una delle opportunità più importanti della WWE: la possibilità di richiedere un match per un titolo mondiale in qualsiasi momento entro l’anno successivo. Una regola che negli anni ha reso gli incassi improvvisi della valigetta uno degli elementi più imprevedibili degli show WWE.

L’appuntamento italiano è dunque fissato per mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, con la diretta su Netflix.