Yemen, Ardemagni: l’instabilità a Bab el-Mandeb è destinata a durare

La nuova offensiva del governo yemenita contro gli Houthi ha riaperto il conflitto interno e accresciuto l’instabilità lungo il corridoio di Bab el-Mandeb. Secondo Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior dell’Ispi e docente a contratto all’Aseri di Milano, l’incertezza nell’area è destinata a durare, anche se le forze filogovernative dovessero recuperare stabilmente i territori costieri.

Il ritorno della violenza territoriale

La contro-offensiva del governo riconosciuto dalla comunità internazionale segna, secondo l’analista, la fine ufficiale della tregua nazionale in vigore dal 2022. Gli scontri terrestri hanno il loro epicentro nell’area di Bab el-Mandeb e nei dintorni di Taiz, mentre si sono riattivati anche i fronti di Al-Jawf, Marib e Al-Dhale.

Nel quadro delle operazioni aeree, sono stati segnalati attacchi del governo e, con probabilità, dell’Arabia Saudita contro Sanaa e Saada, roccaforte degli Houthi nel nord. Gli Houthi hanno invece colpito con missili e droni l’aeroporto di Aden, nel sud, capitale del governo riconosciuto.

Riad torna coinvolta, ma senza un’offensiva totale

L’Arabia Saudita sostiene il governo yemenita sul piano aereo e navale, tornando apertamente nel conflitto dopo l’intervento militare del periodo 2015-2022. Ardemagni dubita fortemente che Riad voglia tornare ai livelli di coinvolgimento del passato: riconquistare Sanaa e l’intero Paese richiederebbe tempo, vite e costi difficili da sostenere durante la diversificazione economica di Vision 2030.

La Turchia e il Pakistan hanno accettato di fornire maggiore sostegno difensivo all’Arabia Saudita, senza assumere un ruolo offensivo in Yemen. Gli Emirati Arabi Uniti, ritirati militarmente nel gennaio 2026, conservano invece relazioni con diversi attori delle regioni meridionali.

Bab el-Mandeb e la leva negoziale iraniana

Gli Houthi controllano ancora metà della costa del Mar Rosso, compresa l’area di Hodeida, e mantengono la capacità di colpire il traffico marittimo. Anche se finora gli attacchi hanno riguardato soltanto petroliere saudite, l’incertezza può tradursi in costi assicurativi più elevati per le navi in transito.

Per Ardemagni, la guerra offre all’Iran una nuova leva negoziale verso gli Stati Uniti. La pressione sui corridoi di Hormuz, Bab el-Mandeb e, indirettamente, Suez può influenzare i prezzi di petrolio e gas e quindi l’inflazione. Il conflitto potrebbe protrarsi alternando fasi di vasta scala e scontri locali.