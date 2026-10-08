Conte accelera sul campo largo: prima il programma condiviso, poi le primarie

Giuseppe Conte chiede di accelerare il confronto nel campo largo: prima va definito un programma condiviso, poi si dovranno svolgere le primarie. Il leader del Movimento 5 Stelle ha rilanciato la proposta rispondendo alle domande di Bruno Vespa.

Prima il programma, poi la scelta del candidato

Secondo Conte, gli alleati devono concentrarsi innanzitutto sui contenuti. Il leader pentastellato ha ricordato che il 18 Avs dovrebbe presentare il proprio programma, mentre Elly Schlein dovrebbe partecipare negli stessi giorni all’assemblea del Pd.

L’obiettivo indicato è riunire le forze del campo progressista subito dopo questi appuntamenti, per discutere le priorità e arrivare a una posizione comune. Solo in seguito, nella ricostruzione di Conte, si dovrebbe procedere alle primarie per individuare il leader candidato.

Conte ha collegato l’urgenza anche al via libera della Camera alla legge elettorale, che definisce le regole in vista delle elezioni politiche del 2027. A suo giudizio, il nuovo quadro impone di accelerare e non consente di attendere eventuali sviluppi della Corte costituzionale.

Il confronto tra Conte e Schlein

Le primarie, ha sostenuto Conte, dovrebbero essere organizzate al più presto possibile, anche se la data dovrà essere concordata. Il leader M5S ha citato il vantaggio attribuito a Giorgia Meloni nel centrodestra e ha avvertito che l’opposizione non può arrivare ancora impegnata a discutere su chi sarà il candidato.

Conte ha inoltre ricordato un recente incontro riservato con Schlein, durante il quale avrebbe proposto a entrambi di fare un passo indietro per senso di responsabilità. Ha precisato di non aver indicato un nome specifico dopo che la disponibilità non è stata accolta.