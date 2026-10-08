Fiumicino, 20 lampioni fotovoltaici con batterie scariche: affidati i lavori per ripristinare la luce

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Venti lampioni fotovoltaici fuori uso a causa delle batterie ormai esaurite. Il Comune di Fiumicino ha disposto un intervento di manutenzione per ripristinare il funzionamento dei punti luce, affidando i lavori per un importo complessivo di 10.980 euro. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 5012 del 7 ottobre 2026, con cui l’amministrazione ha formalizzato l’incarico alla società Anselmi Elettroimpianti S.r.l., con sede a Cerveteri.