ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Fiumicino, 20 lampioni fotovoltaici con batterie scariche: affidati i lavori per ripristinare la luce
Disposto un intervento di manutenzione per ripristinare il funzionamento dei punti luce
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Venti lampioni fotovoltaici fuori uso a causa delle batterie ormai esaurite. Il Comune di Fiumicino ha disposto un intervento di manutenzione per ripristinare il funzionamento dei punti luce, affidando i lavori per un importo complessivo di 10.980 euro. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 5012 del 7 ottobre 2026, con cui l’amministrazione ha formalizzato l’incarico alla società Anselmi Elettroimpianti S.r.l., con sede a Cerveteri.
L’intervento riguarda 20 lampioni modello SolarONE 30W, attualmente non funzionanti a causa del naturale esaurimento delle batterie installate. L’obiettivo è ripristinare l’illuminazione degli spazi pubblici interessati e garantire condizioni adeguate di sicurezza.
Venti lampioni spenti, necessario sostituire le batterie
Il problema è emerso nell’ambito delle attività di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale. Secondo quanto riportato nell’atto, le batterie dei venti lampioni hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, rendendo inutilizzabili i punti luce alimentati a energia solare.
Il Comune ha classificato l’intervento come urgente, proprio per la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti e assicurare adeguati livelli di illuminazione.
I lavori prevedono la rimozione delle batterie esauste, la fornitura e l’installazione di venti nuove batterie, oltre alla verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature interessate dalla sostituzione.
La determinazione non specifica in quali strade o località del territorio comunale siano collocati i lampioni.
Affidamento da quasi 11mila euro a una ditta di Cerveteri
L’incarico è stato affidato alla Anselmi Elettroimpianti S.r.l., società con sede a Cerveteri, già coinvolta negli interventi di ampliamento della pubblica illuminazione di Fiumicino.
Nel maggio 2020, infatti, il Comune aveva aggiudicato alla stessa impresa lavori di implementazione degli impianti. La scelta di rivolgersi nuovamente alla società è motivata, nella determinazione, dalla sua conoscenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei componenti installati.
Il preventivo presentato il 23 settembre 2026 ammonta a 9mila euro, oltre Iva al 22%, per un totale di 10.980 euro. La cifra comprende materiali, manodopera, trasporti, attrezzature e tutte le attività necessarie alla sostituzione.
L’affidamento diretto è stato formalizzato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Ripristino dell’illuminazione, cosa prevede il Comune
La spesa sarà sostenuta con fondi comunali, attraverso il capitolo di bilancio destinato alla manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica.
Il provvedimento porta la firma del dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, Mauro Rosatelli, mentre il responsabile unico del progetto è il geometra Fabio D’Ottavio.
La determinazione ha ottenuto il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria il 6 ottobre 2026.
L’atto prevede che il contratto decorra dalla stipula sulla piattaforma MEPA e rimanga efficace fino al completamento delle prestazioni e alla verifica della loro regolare esecuzione. Non viene indicata una data precisa per l’avvio o la conclusione dei lavori.