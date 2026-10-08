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Fiumicino Aeroporto, modifiche ai treni Leonardo Express: tutte le date e gli orari di ottobre
Lavori programmati sulla rete ferroviaria dal 9 al 16 ottobre. Trenitalia comunica le variazioni agli ultimi collegamenti serali con l’aeroporto
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Cambiano gli orari del Leonardo Express, il collegamento ferroviario tra l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e la stazione di Roma Termini. Trenitalia ha annunciato alcune variazioni al servizio per sette giornate di ottobre, a causa di lavori programmati sulla rete ferroviaria. Le modifiche riguarderanno gli orari delle ultime corse serali, sia in partenza sia in arrivo allo scalo aeroportuale.
Le variazioni sono previste per il 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2026, con orari differenti a seconda delle giornate interessate dagli interventi.
Leonardo Express, gli orari del 9 e 10 ottobre
Nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre, l’ultimo Leonardo Express in partenza dalla stazione di Fiumicino Aeroporto sarà quello delle 23:23.
Per i treni diretti verso lo scalo, invece, l’ultimo arrivo a Fiumicino Aeroporto è previsto alle 23:07.
Dal 12 al 16 ottobre cambiano le ultime corse
Ulteriori variazioni sono previste da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, quando gli ultimi collegamenti serali seguiranno una programmazione differente.
In particolare, l’ultimo Leonardo Express partirà da Fiumicino Aeroporto alle 22:38, mentre l’ultimo arrivo nella stazione aeroportuale sarà alle 22:22.
Le modifiche comunicate da Trenitalia riguardano dunque gli ultimi servizi della giornata e sono legate agli interventi programmati sull’infrastruttura ferroviaria.
Per chi deve raggiungere l’aeroporto o rientrare a Roma nelle ore serali, sarà quindi importante tenere conto delle variazioni, soprattutto nelle giornate dal 12 al 16 ottobre.
I viaggiatori possono consultare i canali ufficiali di Trenitalia per verificare gli orari aggiornati dei collegamenti prima della partenza.