Fiumicino Aeroporto, modifiche ai treni Leonardo Express: tutte le date e gli orari di ottobre

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Cambiano gli orari del Leonardo Express, il collegamento ferroviario tra l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e la stazione di Roma Termini. Trenitalia ha annunciato alcune variazioni al servizio per sette giornate di ottobre, a causa di lavori programmati sulla rete ferroviaria. Le modifiche riguarderanno gli orari delle ultime corse serali, sia in partenza sia in arrivo allo scalo aeroportuale.