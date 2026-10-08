Fiumicino, edilizia e vincoli idrogeologici: il Comune a confronto con i professionisti

Venerdì 9 ottobre, all’Hotel Isola Sacra, l’incontro tra Comune, tecnici e ordini professionali

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Fiumicino e la situazione dei vincoli idrogeologici sul territorio saranno al centro di un incontro in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 10.30, presso l’Hotel Isola Sacra, in via della Scafa 416. Un appuntamento che riunirà amministrazione comunale, rappresentanti degli ordini professionali, tecnici e operatori del settore per discutere le disposizioni destinate a disciplinare l’attività edilizia.

Il regolamento sarà presentato in una versione preliminare, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e contributi prima di avviare il successivo percorso di approvazione definitiva. Non si tratta, dunque, di norme già entrate in vigore, ma di una fase di confronto sui contenuti del nuovo testo.

Nuovo Regolamento Edilizio di Fiumicino, l’incontro del 9 ottobre

L’iniziativa si svolgerà alla presenza del sindaco Mario Baccini. Ad aprire i lavori sarà l’assessore all’Edilizia Angelo Caroccia.

Durante l’incontro saranno illustrati i principali aspetti della disciplina edilizia comunale, con particolare attenzione alle disposizioni che riguardano gli interventi sul territorio. Il confronto coinvolgerà anche gli ordini professionali e gli operatori del settore, chiamati a contribuire alla definizione del regolamento attraverso osservazioni e proposte.

L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare a un testo aggiornato, tenendo conto delle esigenze di cittadini, professionisti e imprese. I contenuti specifici delle nuove disposizioni saranno approfonditi durante la presentazione.

Vincoli idrogeologici, il punto sulla situazione del territorio

Un altro tema centrale sarà quello dei vincoli idrogeologici nel Comune di Fiumicino, con un aggiornamento sul quadro esistente e sulle implicazioni per gli interventi edilizi.

Alla discussione parteciperanno rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti, per approfondire il rapporto tra pianificazione urbanistica, sicurezza e tutela del territorio.

“Con il nuovo Regolamento Edilizio intendiamo offrire a cittadini, professionisti e imprese un quadro normativo più chiaro, aggiornato e coerente con le esigenze del territorio”, dichiara l’assessore Angelo Caroccia.

“Abbiamo voluto promuovere questo incontro per illustrare i contenuti del Regolamento e approfondire, insieme agli ordini professionali e agli uffici competenti, anche il tema dei vincoli idrogeologici, un tema di particolare rilevanza per il nostro territorio”.

L’assessore sottolinea inoltre l’importanza del coinvolgimento diretto degli operatori: “Il confronto diretto con chi opera nel settore edilizio è necessario per favorire una corretta applicazione delle disposizioni e rendere più efficace il rapporto tra Amministrazione e professionisti”.