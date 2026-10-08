Fiumicino, il nubifragio abbatte gli alberi: strada chiusa e muro crollato ad Aranova

Foto d'archivio

Polizia Locale e Protezione Civile impegnate nelle verifiche e nella messa in sicurezza

Fiumicino, 9 ottobre 2026 – Alberi caduti, una strada chiusa e un muro crollato ad Aranova. Il violento temporale che ha colpito il territorio di Fiumicino nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre ha provocato diversi disagi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo. Gli interventi si concentrano in particolare in via dei Gelsi, via dell’Arrone e ad Aranova, dove sono impegnati gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

La situazione più critica per la circolazione riguarda via dei Gelsi, all’intersezione con via di Torrimpietra, dove la caduta di un albero ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Alberi caduti a Fiumicino, strada chiusa in via dei Gelsi

Il maltempo ha provocato la caduta di almeno due alberi in altrettante strade del territorio comunale.

Il primo episodio si è verificato in via dei Gelsi, all’incrocio con via di Torrimpietra, dove un albero è finito sulla sede stradale. Per evitare rischi agli automobilisti e consentire gli interventi necessari, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto interessato.

Un secondo albero è caduto in via dell’Arrone. Anche in questo caso sono state avviate le attività di verifica e messa in sicurezza dell’area.

Aranova, segnalato il crollo di un muro

Ulteriori criticità sono state segnalate ad Aranova, dove il maltempo avrebbe provocato il crollo di un muro.

Una pattuglia della Polizia Locale di Fiumicino è stata inviata sul posto per verificare quanto accaduto e accertare l’entità degli eventuali danni. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze del cedimento.