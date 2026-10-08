il fatto
Tragedia sfiorata su via di Castel Santangelo: pullman riesce a frenare prima di essere investito da un albero
Carreggiate ostruite tra via della Torre di Pagliaccetto e via di Tragliata, soccorsi al lavoro e monitoraggio della viabilità.
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Maltempo nel nord del territorio comunale: alberi caduti ostruiscono la carreggiata e un mezzo pubblico evita l’impatto arrestandosi in tempo. Intervenuti polizia locale, carabinieri e soccorritori per la messa in sicurezza e i rilievi. Viabilità bloccata e monitoraggio in corso.
Un quadro di forte instabilità meteorologica ha colpito il territorio di Fiumicino, provocando pesanti disagi alla circolazione stradale, concentrati in particolare nel settore settentrionale del comune. La combinazione di pioggia e raffiche di vento ha causato il cedimento improvviso di alberature su diverse arterie viarie, creando situazioni di immediato pericolo per gli automobilisti e per i mezzi del trasporto pubblico locale in transito.
Il caso più critico si è registrato lungo via di Castel Campanile, dove un autobus di linea è riuscito ad arrestare la propria corsa a brevissima distanza da un tronco crollato sulla carreggiata. La manovra repentina del conducente ha scongiurato l’impatto diretto tra il veicolo e la pianta, evitando conseguenze gravi per i passeggeri a bordo. L’episodio ha fatto scattare l’allarme, accelerando le verifiche da parte delle squadre di pronto intervento già operative sul territorio.
Strade bloccate e verifiche della polizia locale
La situazione più complessa dal punto di vista viabilistico interessa via della Torre di Pagliaccetto. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal comando della polizia locale, lo schianto al suolo di due alberi ha determinato la totale ostruzione del piano viabile, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. La chiusura del tratto ha comportato la deviazione del flusso veicolare su itinerari alternativi, con inevitabili rallentamenti nei collegamenti interni.
I monitoraggi dei tecnici e delle pattuglie hanno rilevato ulteriori criticità anche su altre direttrici strategiche del quadrante rurale e periferico, nello specifico lungo via del Casale di Sant’Angelo e via di Tragliata. In entrambe le aree la presenza di rami pericolanti e detriti sul selciato impone limitazioni al traffico e controlli mirati per scongiurare nuovi crolli.
La macchina dei soccorsi e gli interventi di messa in sicurezza
Per gestire l’emergenza e ripristinare le condizioni minime di sicurezza, sul punto critico di via della Torre di Pagliaccetto sono confluite le pattuglie della polizia locale, i militari dell’Arma dei carabinieri della stazione di Torrimpietra e il personale della Misericordia di Fiumicino. L’intervento congiunto è finalizzato a delimitare l’area interdetta, coordinare la rimozione dei fusti abbattuti e verificare la stabilità delle piante limitrofe.
Le operazioni di sgombero e taglio dei rami richiedono tempo a causa delle condizioni meteorologiche avverse che continuano a interessare l’area. Gli operatori sul posto mantengono presidi fissi per impedire l’accesso ai tratti a rischio e per facilitare l’eventuale arrivo di mezzi operativi pesanti destinati al recupero della sede stradale.
Raccomandazioni ai cittadini e monitoraggio continuo
L’amministrazione comunale di Fiumicino ha diffuso un avviso per richiamare la popolazione alla massima cautela negli spostamenti, raccomandando espressamente di non percorrere i tratti stradali interessati dai cedimenti e di privilegiare percorsi alternativi fino al completamento delle operazioni di bonifica. Il quadro resta costantemente monitorato dalla sala operativa e dai comandi territoriali, pronti ad aggiornare la cittadinanza sull’evoluzione dei ripristini e sulla riapertura dei collegamenti interrotti.