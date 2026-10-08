LAVORI
Fiumicino, maxi piano da quasi 3 milioni per le strade del litorale: il progetto
Via libera al progetto per la manutenzione di oltre 4,7 chilometri di viabilità nelle zone centro e nord. Lavori dopo il finanziamento
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Quasi 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade del litorale di Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per un intervento che interesserà 4,725 chilometri di infrastrutture stradali nelle località costiere delle zone centro e nord. Il piano, dal valore complessivo di 2.827.416,39 euro, punta a migliorare le condizioni di sicurezza della rete viaria attraverso lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate e delle relative pertinenze.
Il via libera è arrivato con la deliberazione numero 209 del 29 settembre 2026, approvata all’unanimità dalla Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini. Per finanziare l’intervento, il Comune prevede di ricorrere a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. L’affidamento dei lavori potrà avvenire soltanto dopo l’ottenimento del finanziamento.
Fiumicino, interventi su oltre 4,7 chilometri di strade
Il progetto rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali, avviato dall’amministrazione con un atto di indirizzo approvato il 16 aprile 2026.
Il piano generale prevede interventi distribuiti sull’intero territorio comunale, individuati sulla base di criteri legati alle condizioni delle infrastrutture e alle esigenze della circolazione.
In particolare, il Comune ha stabilito di considerare l’anzianità delle strade, l’intensità del traffico veicolare, la densità urbana e la possibilità di intervenire contemporaneamente in più aree del territorio.
Il progetto appena approvato riguarda le località costiere delle zone centro e nord, per un’estensione complessiva di 4,725 chilometri.
La deliberazione non riporta l’elenco dettagliato delle strade interessate, contenuto negli elaborati tecnici del progetto esecutivo.
Un investimento da 2,8 milioni di euro: come saranno utilizzate le risorse
Il quadro economico approvato dalla Giunta prevede un investimento complessivo di 2.827.416,39 euro.
Di questi, 2.127.664,88 euro sono destinati ai lavori, compresi 62mila euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le restanti 699.751,51 euro costituiscono le somme a disposizione dell’amministrazione, comprendenti Iva, imprevisti, incarichi tecnici e altre spese connesse alla realizzazione dell’intervento.
Tra le principali voci figurano 150.851,06 euro per gli imprevisti e oltre 468mila euro per l’Iva sui lavori.
Il progetto esecutivo è stato redatto dal geometra Natalino Zaffarana, dipendente dell’amministrazione comunale, e sottoposto alla verifica tecnica dell’ingegnere Pierluigi Pietrangeli.
Il responsabile unico del progetto è il geometra Carmelo Cannavò, dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fiumicino.
Finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti: i prossimi passaggi
Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione ha compiuto un passaggio necessario per procedere al finanziamento e alla successiva realizzazione delle opere.
La Giunta ha infatti incaricato il dirigente dell’Area Bilancio di presentare la richiesta di mutuo a Cassa Depositi e Prestiti, individuata come fonte di finanziamento dell’intervento.
Soltanto dopo l’ottenimento del mutuo, l’Area Lavori Pubblici potrà avviare le procedure di gara per l’esecuzione dei lavori.
Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire di completare gli adempimenti legati al finanziamento entro i tempi previsti per la chiusura dell’anno finanziario.
Al momento, dunque, non è stata ancora fissata una data di apertura dei cantieri. L’approvazione riguarda la fase progettuale, mentre l’avvio effettivo degli interventi dipenderà dall’acquisizione delle risorse e dal completamento delle procedure di affidamento.
Il progetto è già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Fiumicino, nell’ambito degli interventi programmati per migliorare le condizioni della viabilità sul territorio.