Fiumicino, maxi piano da quasi 3 milioni per le strade del litorale: il progetto

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Quasi 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade del litorale di Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per un intervento che interesserà 4,725 chilometri di infrastrutture stradali nelle località costiere delle zone centro e nord. Il piano, dal valore complessivo di 2.827.416,39 euro, punta a migliorare le condizioni di sicurezza della rete viaria attraverso lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate e delle relative pertinenze.