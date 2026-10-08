MALTEMPO
Maltempo a Fiumicino, allerta meteo: rischio temporali, grandine e vento forte
L’avviso della Protezione Civile è valido dal tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre per le successive 18-24 ore
Fiumicino, 9 ottobre 2026 – Nuova allerta meteo a Fiumicino, dove è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. L’avviso, valido dal tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026 e per le successive 18-24 ore, segnala la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, con rovesci, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.
A comunicarlo è il Comune di Fiumicino, sulla base del bollettino emesso dal Centro Funzionale Regionale della Regione Lazio e trasmesso dalla Prefettura di Roma. Le condizioni di instabilità potrebbero dunque interessare il territorio comunale anche nella giornata di venerdì 9 ottobre.
Allerta gialla a Fiumicino: temporali e possibili grandinate
Secondo le previsioni diffuse dalla Regione Lazio, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali. Non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e grandinate localizzate.
Il territorio di Fiumicino rientra nella zona di allerta A – Bacini Costieri Nord, per la quale è stata stabilita una criticità ordinaria, corrispondente al livello giallo, sia per il rischio idrogeologico sia per quello legato ai temporali.
Resta invece verde il livello di criticità idraulica, per il quale non sono segnalate condizioni di allerta.
L’avviso copre un periodo compreso tra le ultime ore di giovedì 8 ottobre e la giornata successiva. Il bollettino non indica tuttavia orari precisi per l’eventuale manifestarsi dei fenomeni più intensi.
Per seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e consultare gli aggiornamenti ufficiali, i cittadini possono fare riferimento alla sezione https://www.regione.lazio.it/protezione-civile/bollettini-allertamenti del sito della Protezione Civile della Regione Lazio, dove vengono pubblicati i bollettini di vigilanza e allertamento.