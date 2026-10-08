Maltempo a Fiumicino, allerta meteo: rischio temporali, grandine e vento forte

Fiumicino, 9 ottobre 2026 – Nuova allerta meteo a Fiumicino, dove è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. L’avviso, valido dal tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026 e per le successive 18-24 ore, segnala la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, con rovesci, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.