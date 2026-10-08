Fiumicino, pioppo a rischio crollo tra le case Ater: scatta l’abbattimento urgente

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Abbattimento urgente per un pioppo situato in via Bruno Caleari 3, a Isola Sacra, all’interno di un’area residenziale di proprietà dell’Ater. Lo dispone un’ordinanza sindacale firmata il 29 settembre 2026, dopo che una perizia agronomica ha classificato l’albero in classe D, “estrema propensione al cedimento”.

La segnalazione dei Vigili del Fuoco

La vicenda prende avvio il 28 settembre, quando al Comune di Fiumicino è arrivato un fonogramma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con la segnalazione della presenza di rami pericolanti nell’area residenziale.

I Vigili del Fuoco avevano già delimitato le zone considerate potenzialmente pericolose con nastro segnaletico. Sul posto sono intervenute anche la Polizia Locale e la Protezione Civile di Fiumicino, che ha transennato l’area per impedire l’accesso a persone e mezzi privati.

Dopo la segnalazione, l’Area Ambiente e Riserva – Servizio Verde Pubblico e Privato ha richiesto una perizia fitostatica e fitovegetativa, arrivata il giorno successivo e firmata dall’agronomo G. Lucatello. L’accertamento ha riguardato un esemplare di Populus spp. e ha stabilito la necessità di procedere con l’abbattimento urgente.

Il pioppo classificato in classe D

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la classe D di propensione al cedimento, richiamata sulla base delle linee guida della Società Italiana di Arboricoltura, indica condizioni strutturali tali da non consentire interventi di cura o consolidamento.

Nel provvedimento l’abbattimento viene quindi indicato come la misura necessaria per evitare il pericolo di un crollo spontaneo sulle sedi stradali e sulle aree residenziali limitrofe, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Area interdetta fino alla fine dei lavori

L’ordinanza dispone l’abbattimento urgente e immediato della pianta e vieta il passaggio di persone e mezzi nella zona interessata fino al completamento dell’intervento. Per consentire le operazioni sarà necessario l’ingresso di mezzi e operai nel giardino residenziale di proprietà dell’Ater.

L’area di cantiere dovrà essere delimitata con apposita segnaletica. Il provvedimento indica la F.lli Mattiuzzo S.r.l. come ditta esecutrice dei lavori e affida alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto dell’ordinanza.