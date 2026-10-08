Fiumicino, Stefano Calandra (Lega) nominato capo segreteria di Laura Cartaginese in Regione Lazio

Roma, 8 ottobre 2026 – Nuovo incarico per Stefano Calandra, consigliere comunale di Fiumicino, che assume il ruolo di capo della segreteria della consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese, presso il Consiglio regionale del Lazio. Ad annunciare la nomina è stata la stessa esponente del Carroccio, che ha motivato la scelta richiamando il rapporto di fiducia costruito nel tempo e l’esperienza maturata da Calandra sul territorio.

“Da oggi il consigliere comunale di Fiumicino Stefano Calandra assume l’incarico di capo della mia segreteria presso il Consiglio regionale del Lazio”, ha dichiarato Cartaginese in una nota.

La nomina di Calandra e le parole di Cartaginese

La consigliera regionale ha spiegato le ragioni dell’incarico, sottolineando le qualità personali e politiche del consigliere comunale.

“Una scelta che nasce dalla stima personale e politica maturata nel tempo. Stefano ha dimostrato, attraverso il lavoro svolto sul territorio, grande disponibilità, competenza e capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini. Sono certa che la sua esperienza e la conoscenza delle realtà locali rappresenteranno un valore aggiunto importante per il lavoro che portiamo avanti ogni giorno in Consiglio regionale”.

Nelle intenzioni di Cartaginese, la nomina punta anche a consolidare i rapporti tra le amministrazioni locali e l’istituzione regionale: “Questo nuovo incarico rafforza ulteriormente il legame tra il territorio e l’istituzione regionale, con l’obiettivo di dare risposte sempre più concrete e tempestive alle comunità del Lazio”, ha concluso la consigliera.

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