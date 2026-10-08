Frutta e verdura con muffa in un minimarket di Ostia, oltre 60 chili di prodotti bloccati

Ostia, 8 ottobre 2026 – bOltre 403mila prodotti irregolari o contraffatti sequestrati, 3.238 fuochi pirotecnici custoditi in condizioni pericolose, alimenti con muffa e un’attività commerciale sospesa per carenze igienico-sanitarie. È il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha intensificato i controlli nei minimarket, nei negozi di vicinato e nelle attività commerciali del VI e del X Municipio della Capitale.

Il dispositivo ha coinvolto oltre 80 militari, con il supporto delle unità cinofile, dei Baschi Verdi e di un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare. Complessivamente sono stati effettuati 110 interventi di natura economico-finanziaria, concentrati in particolare nella zona di Borgata Finocchio e nel territorio del X Municipio.

X Municipio, alimenti con muffa e oltre 60 chili di prodotti bloccati

Tra gli interventi più rilevanti figura quello effettuato nel X Municipio, dove i finanzieri, insieme al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL Roma 3, hanno ispezionato un minimarket riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie.

Durante il controllo sono state sequestrate cassette di frutta e verdura con evidenti segni di muffa, insieme a confezioni di verdure tagliate per minestrone e caponata. Gli alimenti erano privi di etichettatura, conservati a temperatura ambiente e preparati in locali sprovvisti di un laboratorio idoneo.

Le verifiche hanno inoltre portato al blocco ufficiale di oltre 60 chilogrammi di alimenti e 14 lattine di bevande energetiche, risultati, a seconda dei casi, oltre il termine minimo di conservazione, privi delle indicazioni obbligatorie o custoditi in imballaggi non idonei.

Per il mancato monitoraggio degli agenti infestanti è stata disposta la sospensione dell’attività, fino all’adempimento delle prescrizioni che saranno impartite dall’ASL.

Prodotti contraffatti e cartine per sigarette: sequestri nei negozi

Sempre nel X Municipio, un’altra ispezione ha portato alla scoperta di giocattoli con marchi di note griffe ritenuti contraffatti.

Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro di 1.194 prodotti e di 10.476 cartine per sigarette, commercializzate senza la documentazione fiscale richiesta. La vendita di queste ultime è riservata alle tabaccherie e ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Su scala complessiva, l’operazione ha permesso di sequestrare 388.645 articoli non conformi agli standard di sicurezza previsti dal Codice del Consumo, tra giocattoli, prodotti tessili, casalinghi e souvenir. Per queste violazioni sono state contestate sanzioni amministrative superiori a 7.224 euro.

A questi si aggiungono 4.631 articoli con marchi contraffatti e le oltre 10mila cartine per sigarette. Nei sette minimarket controllati sono state riscontrate complessivamente dieci irregolarità.

Borgata Finocchio, sequestrati oltre 3.200 fuochi pirotecnici

Nel VI Municipio, a Borgata Finocchio, i finanzieri hanno individuato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico all’interno di un negozio di articoli per la casa e la persona gestito da un cittadino cinese.

I militari hanno sottoposto a sequestro penale 3.238 fuochi pirotecnici, conservati con modalità non conformi alle norme di pubblica sicurezza.

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, le condizioni di stoccaggio rappresentavano un grave e immediato pericolo per l’incolumità dei clienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Lavoro nero e sale slot: sanzioni per 15mila euro

Le verifiche hanno interessato anche il rispetto delle norme sul lavoro. Durante le ispezioni è stato individuato un lavoratore completamente in nero, impiegato senza un regolare contratto e privo delle coperture previdenziali e assicurative.

La scoperta ha portato i finanzieri a proporre la sospensione dell’attività imprenditoriale interessata.

Controlli anche nei bar e nelle sale da gioco, dove tre sale slot sono state sanzionate per la presenza di apparecchi in funzione al di fuori degli orari consentiti dai regolamenti comunali per il contrasto alla ludopatia. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa di 15mila euro.

Sul fronte fiscale, invece, 20 dei 65 controlli effettuati hanno evidenziato irregolarità. Tra le contestazioni figurano la mancata o tardiva registrazione dei corrispettivi telematici, l’assenza dei collegamenti tra POS e registratori di cassa e le omesse verifiche periodiche dei misuratori fiscali.

Accertato anche il mancato pagamento di due canoni Rai. Dei otto distributori di carburante sottoposti a verifica, due hanno presentato irregolarità nella comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Posti di blocco, droga e un coltello sequestrato

L’operazione si è estesa alle principali arterie di accesso ai quartieri, con posti di controllo e verifiche sulla circolazione stradale.

I finanzieri hanno controllato 58 veicoli e 94 persone, contestando quattro violazioni al Codice della Strada e disponendo il sequestro amministrativo di un’automobile.

Una persona è stata denunciata per reiterate violazioni relative alla guida senza patente nell’arco di un biennio.

Le unità cinofile hanno inoltre individuato tre persone in possesso di complessivi 23,59 grammi di hashish e una dose di marijuana, destinati all’uso personale e sottoposti a sequestro.

Nel X Municipio, durante un controllo su strada, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di circa nove centimetri, successivamente sequestrato.

L’attività rientra nel piano di rafforzamento della vigilanza economico-finanziaria e del controllo del territorio, in attuazione delle decisioni condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su indicazione del prefetto di Roma Lamberto Giannini.