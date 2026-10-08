Gli Azzurri della Nazionale di Taekwondo in gara a Parigi: puntano alle medaglie al World Grand Prix

Parigi, 8 ottobre 2026 – Tornano sul quadrato gli Azzurri dell’Italia del Taekwondo. Sono in gara e fino a domani 9 ottobre a Parigi, in occasione di due eventi importanti, ossia il World Para Taekwondo Grand Prix e il World Taekwondo Grand Prix. Al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret gli atleti tricolori puntano alle medaglie.