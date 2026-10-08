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Gli Azzurri della Nazionale di Taekwondo in gara a Parigi: puntano alle medaglie al World Grand Prix

8 ottobre 2026 | 17:06
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di Redazione

Redazione

Gli Azzurri della Nazionale di Taekwondo in gara a Parigi: puntano alle medaglie al World Grand Prix

Fino a domani 9 ottobre Alessio e Bossolo, tra gli altri. La categoria olimpica e paralimpica nel programma

Parigi, 8 ottobre 2026 – Tornano sul quadrato gli Azzurri dell’Italia del Taekwondo. Sono in gara e fino a domani 9 ottobre a Parigi, in occasione di due eventi importanti, ossia il World Para Taekwondo Grand Prix e il World Taekwondo Grand Prix. Al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret gli atleti tricolori puntano alle medaglie.

I protagonisti azzurri e le categorie – Fonte Taekwondo Italia (taekwondoitalia.it)

Ad aprire la spedizione azzurra, giovedì 8 ottobre, sarà il Para Grand Prix, con tutte le categorie K44 in gara nella stessa giornata.

Antonino Bossolo, M -70 kg

Giulia Cassar, F -65 kg

Suemi Ricci, F -52 kg

Venerdì 9 ottobre toccherà invece a Simone Alessio, unico azzurro nel Grand Prix olimpico, che torna a Parigi due anni dopo il bronzo ai Giochi del 2024.

Simone Alessio, M +80 kg

Foto World Taekwondo (da coni.it)

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