IN GARA|
Gli Azzurri della Nazionale di Taekwondo in gara a Parigi: puntano alle medaglie al World Grand Prix
Fino a domani 9 ottobre Alessio e Bossolo, tra gli altri. La categoria olimpica e paralimpica nel programma
Parigi, 8 ottobre 2026 – Tornano sul quadrato gli Azzurri dell’Italia del Taekwondo. Sono in gara e fino a domani 9 ottobre a Parigi, in occasione di due eventi importanti, ossia il World Para Taekwondo Grand Prix e il World Taekwondo Grand Prix. Al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret gli atleti tricolori puntano alle medaglie.
I protagonisti azzurri e le categorie – Fonte Taekwondo Italia (taekwondoitalia.it)
Ad aprire la spedizione azzurra, giovedì 8 ottobre, sarà il Para Grand Prix, con tutte le categorie K44 in gara nella stessa giornata.
Antonino Bossolo, M -70 kg
Giulia Cassar, F -65 kg
Suemi Ricci, F -52 kg
Venerdì 9 ottobre toccherà invece a Simone Alessio, unico azzurro nel Grand Prix olimpico, che torna a Parigi due anni dopo il bronzo ai Giochi del 2024.
Simone Alessio, M +80 kg
Foto World Taekwondo (da coni.it)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.