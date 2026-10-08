Inter, Curtis Jones ai box: risentimento agli adduttori e stop di almeno 20 giorni
8 ottobre 2026 | 22:22
Curtis Jones si ferma per un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra: salterà Parma e resterà fuori almeno venti giorni.
Inter, Curtis Jones sarà costretto a fermarsi per un problema muscolare. Gli esami diagnostici hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista si è infortunato durante l’allenamento.
L’infortunio e gli esami diagnostici
A due giorni dalla sfida contro il Parma, valida per la sesta giornata di campionato, l’allenatore Cristian Chivu non avrà a disposizione il centrocampista ex Liverpool.
Lo stop e il possibile rientro
Jones resterà fermo per almeno venti giorni e dovrebbe saltare circa sei partite. Il giocatore proverà a rientrare per la sfida contro il Como, in programma il prossimo 8 novembre.