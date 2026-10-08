VIABILITA' PEDONALE
Isola Sacra, messa in sicurezza dei marciapiedi: tutti gli interventi previsti
Via libera al progetto esecutivo per migliorare la viabilità pedonale
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Oltre un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi di Isola Sacra. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria destinati a migliorare le condizioni della viabilità pedonale. Il piano prevede lavori su 8,825 chilometri di infrastrutture, per un investimento complessivo di 1.527.536,79 euro. L’approvazione è arrivata con la deliberazione numero 208 del 29 settembre 2026, votata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Mario Baccini.
L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, avviato nell’aprile scorso. Per finanziare i lavori, l’amministrazione prevede di ricorrere a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.
Isola Sacra, interventi di sicurezza su 8,8 chilometri di marciapiedi
Il progetto riguarda la messa in sicurezza della viabilità pedonale di Isola Sacra, attraverso interventi puntuali sui marciapiedi della località.
Secondo quanto riportato nella deliberazione, l’estensione complessiva delle infrastrutture interessate dalla manutenzione straordinaria è di 8,825 chilometri.
Il piano deriva dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta il 16 aprile 2026, con cui il Comune ha definito i criteri per individuare gli interventi prioritari sulla rete stradale e pedonale.
Tra gli elementi considerati figurano l’anzianità delle infrastrutture, l’intensità del traffico veicolare, la densità urbana e la possibilità di eseguire lavori contemporaneamente in diverse zone del territorio comunale.
La deliberazione non specifica quali strade di Isola Sacra saranno interessate dai lavori. L’individuazione puntuale dei tratti è demandata agli elaborati tecnici del progetto esecutivo.
Oltre 1,5 milioni di euro per la viabilità pedonale
Il quadro economico approvato dalla Giunta prevede un investimento complessivo di 1.527.536,79 euro.
Di questi, 1.155.807,06 euro sono destinati ai lavori, compresi 33mila euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le restanti 371.729,73 euro rappresentano le somme a disposizione dell’amministrazione e comprendono, tra le altre voci, 65mila euro per eventuali imprevisti, oltre 254mila euro per l’Iva sui lavori e le spese tecniche connesse all’intervento.
Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Benedetto Marco Sirchia, dipendente del Comune di Fiumicino, e verificato dall’ingegnere Pierluigi Pietrangeli.
Il responsabile unico del progetto è l’ingegnere Mauro Rosatelli, dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Quando partiranno i lavori sui marciapiedi di Isola Sacra?
L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio nell’iter amministrativo, ma non coincide ancora con l’avvio dei cantieri.
Per finanziare l’intervento, la Giunta ha incaricato il dirigente dell’Area Bilancio di procedere con la richiesta di mutuo a Cassa Depositi e Prestiti.
Soltanto dopo l’ottenimento del finanziamento, l’Area Lavori Pubblici potrà avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.
Il progetto è già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Fiumicino, aggiornato nel luglio scorso e successivamente ratificato dal Consiglio comunale.
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire gli adempimenti necessari al finanziamento dell’opera entro i tempi previsti per la chiusura dell’anno finanziario.