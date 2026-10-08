Isola Sacra, messa in sicurezza dei marciapiedi: tutti gli interventi previsti

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Oltre un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi di Isola Sacra. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria destinati a migliorare le condizioni della viabilità pedonale. Il piano prevede lavori su 8,825 chilometri di infrastrutture, per un investimento complessivo di 1.527.536,79 euro. L’approvazione è arrivata con la deliberazione numero 208 del 29 settembre 2026, votata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Mario Baccini.