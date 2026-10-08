La Liburna avrà una copertura: Fiumicino stanzia quasi 13mila euro per la progettazione

Fiumicino 8 ottobre 2026 – Un nuovo passo verso la realizzazione di una copertura per la Liburna, la ricostruzione della nave da guerra di epoca romana che si trova in viale Danubio. Il Comune di Fiumicino ha affidato l’incarico per la progettazione della struttura, impegnando 12.838,49 euro di fondi comunali. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 5013 del 7 ottobre 2026, con cui viene formalizzato l’affidamento a un professionista esterno.

L’intervento, già programmato dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di una struttura di copertura per la ricostruzione dell’imbarcazione. Prima di procedere con l’opera sarà necessario predisporre gli elaborati tecnici richiesti dalla normativa sui lavori pubblici.

L’incarico è stato assegnato all’ingegnere Leone Ruscitto, con studio a Roma, che dovrà occuparsi della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del successivo progetto esecutivo.

Il professionista è stato individuato attraverso l’elenco degli operatori economici abilitati agli incarichi di ingegneria e architettura. L’affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).