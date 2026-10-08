IL PROGETTO
La Liburna avrà una copertura: Fiumicino stanzia quasi 13mila euro per la progettazione
Il Comune affida a un ingegnere esterno la progettazione della struttura destinata a proteggere la ricostruzione dell’imbarcazione di epoca romana
Fiumicino 8 ottobre 2026 – Un nuovo passo verso la realizzazione di una copertura per la Liburna, la ricostruzione della nave da guerra di epoca romana che si trova in viale Danubio. Il Comune di Fiumicino ha affidato l’incarico per la progettazione della struttura, impegnando 12.838,49 euro di fondi comunali. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 5013 del 7 ottobre 2026, con cui viene formalizzato l’affidamento a un professionista esterno.
L’intervento, già programmato dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di una struttura di copertura per la ricostruzione dell’imbarcazione. Prima di procedere con l’opera sarà necessario predisporre gli elaborati tecnici richiesti dalla normativa sui lavori pubblici.
Liburna, affidata la progettazione della copertura
L’incarico è stato assegnato all’ingegnere Leone Ruscitto, con studio a Roma, che dovrà occuparsi della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del successivo progetto esecutivo.
La scelta di ricorrere a un professionista esterno, secondo quanto riportato nella determina, deriva dall’impossibilità di svolgere internamente le attività di progettazione, a causa dei carichi di lavoro del personale tecnico comunale.
Il professionista è stato individuato attraverso l’elenco degli operatori economici abilitati agli incarichi di ingegneria e architettura. L’affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
L’ingegnere ha presentato un’offerta con un ribasso del 7,5% rispetto all’importo inizialmente previsto. Il compenso professionale ammonta quindi a 10.118,61 euro, ai quali si aggiungono contributi previdenziali e Iva, per una spesa complessiva di 12.838,49 euro.
La struttura in viale Danubio e i prossimi passaggi
La futura copertura sarà destinata alla ricostruzione della nave da guerra romana Liburna, situata in viale Danubio, nel territorio di Fiumicino.
Il Documento di Indirizzo alla Progettazione, acquisito dal Comune il 10 settembre 2026, individua la redazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo come attività preliminari necessarie alla realizzazione dell’intervento.
L’atto approvato dall’Area Lavori Pubblici riguarda dunque esclusivamente la fase di progettazione. Non dispone ancora l’affidamento dei lavori per la costruzione della copertura e non indica una data per l’avvio del cantiere.
La spesa sarà finanziata con risorse comunali, attraverso il capitolo di bilancio destinato agli incarichi professionali per la progettazione delle opere pubbliche.
Un investimento da quasi 13mila euro
Il provvedimento porta la firma del dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mauro Rosatelli, mentre il responsabile unico del progetto è il geometra Carmelo Cannavò.
La determinazione ha ricevuto il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria il 6 ottobre 2026, rendendo esecutivo l’impegno di spesa.
Il passaggio successivo previsto dall’atto è la stipula del contratto attraverso il portale MEPA. Con l’affidamento della progettazione prende così forma l’iter amministrativo per realizzare la copertura della Liburna, in attesa della definizione degli elaborati tecnici che consentiranno di procedere con le successive fasi dell’intervento.