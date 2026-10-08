Legge elettorale, via libera definitivo allo Stabilicum: ecco come voteremo nel 2027

Roma, 8 ottobre 2026 – La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il voto, avvenuto a scrutinio segreto, chiude un percorso parlamentare segnato da tensioni nella maggioranza, tre questioni di fiducia poste dal governo e dalle proteste delle opposizioni. Al momento del voto finale, dai banchi della minoranza sono comparsi cartelli con le scritte «Legge truffa» e «Con Meloni gasolio a 3 euro». Per il centrodestra è una riforma destinata a garantire maggiore stabilità ai futuri governi. Per Pd, Movimento 5 Stelle e altre forze di opposizione, invece, è un tentativo di modificare le regole della competizione politica a pochi mesi dalle elezioni del 2027.

La riforma, ribattezzata Stabilicum dalla maggioranza e Melonellum dagli avversari, sostituirà il Rosatellum, il sistema misto utilizzato nelle elezioni politiche del 2018 e del 2022. Il nuovo impianto introduce un proporzionale corretto da un premio di maggioranza, reintroduce le preferenze per la scelta dei parlamentari e obbliga le coalizioni a indicare preventivamente il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Prima dell’entrata in vigore, il testo dovrà essere promulgato dal presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come cambia il voto degli italiani

La principale novità riguarda l’assegnazione dei seggi. Con il nuovo sistema scompaiono, salvo alcune discipline territoriali speciali, i collegi uninominali nei quali viene eletto il candidato più votato, indipendentemente dal risultato nazionale del suo partito. La rappresentanza diventa proporzionale, ma con un correttivo pensato per favorire la formazione di maggioranze parlamentari.

La lista o coalizione più votata che raggiungerà almeno il 42% dei consensi potrà ottenere un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino a un massimo complessivo di 220 deputati e 113 senatori. L’obiettivo è consentire alla coalizione vincitrice di disporre di numeri sufficienti a sostenere un governo senza ricorrere ad alleanze successive alle elezioni.

Il premio, tuttavia, non è automatico. Se nessuna forza politica raggiungerà la soglia prevista, i seggi saranno distribuiti proporzionalmente. È stato infatti eliminato il ballottaggio inizialmente ipotizzato tra le due coalizioni più votate.

Tornano anche le preferenze, ma solo in piccola parte. Gli elettori potranno indicare fino a tre candidati, rispettando l’alternanza di genere, ma resterà un capolista bloccato scelto dalle segreterie. Le liste comprenderanno sette nomi per collegio.

Cambiano inoltre le regole per le nuove formazioni politiche: per i partiti privi delle esenzioni previste, le firme necessarie alla presentazione delle liste salgono da un minimo di 1.500 a 6.000 per collegio. Un incremento che le opposizioni considerano penalizzante per i movimenti emergenti.

Tra le novità compare anche il voto fuori sede per studenti e lavoratori domiciliati temporaneamente in un’altra regione, con una permanenza prevista di almeno nove mesi. La possibilità viene estesa, con requisiti specifici, alle persone fuori sede per cure mediche e ai caregiver familiari. Modificata infine la circoscrizione Estero, che passerà dalle attuali quattro ripartizioni a due per la Camera e a una sola per il Senato.

Meloni: “Gli italiani potranno scegliere tutto”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il risultato come uno degli impegni mantenuti dalla maggioranza. «Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare», scrive sui social.

Per Meloni, il ritorno delle preferenze rappresenta la restituzione agli elettori del potere di scegliere direttamente i propri rappresentanti, mentre il premio di maggioranza dovrebbe garantire stabilità e continuità all’azione dell’esecutivo.

“A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati”, aggiunge la premier.

Soddisfatto anche il vicepremier Antonio Tajani, che rivendica la compattezza della coalizione nel voto segreto. Il leader di Forza Italia respinge però l’ipotesi di elezioni anticipate, ribadendo la propria preferenza per il voto alla scadenza naturale della legislatura.

Schlein e Conte all’attacco: “Cambiate le regole perché avete paura di perdere”

Di segno opposto la lettura delle opposizioni. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein accusa il governo di aver concentrato le proprie energie sulla modifica del sistema elettorale mentre il Paese affronta rincari energetici, difficoltà economiche e crescenti tensioni sociali.

“Vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale e dopo quattro anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale”, dichiara in Aula. Per Schlein, la scelta di intervenire sulle regole del voto sarebbe dettata dal timore di perdere contro un’alleanza progressista unita.

La leader dem contesta soprattutto l’obbligo di indicare il candidato premier, definendo la riforma “un antipasto di premierato”. Secondo Schlein, il centrodestra cercherebbe così di introdurre attraverso una legge ordinaria elementi della riforma costituzionale rimasta incompiuta.

La Costituzione, tuttavia, continua ad attribuire al presidente della Repubblica il potere di nominare il presidente del Consiglio. L’indicazione sulla scheda non è prevista e quella depositata dalle coalizioni non sarà giuridicamente vincolante.

Ancora più duro Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle denuncia il rischio di una “capocrazia” e concentra parte del suo intervento sull’aumento delle firme richieste alle nuove formazioni politiche. Una disposizione che, secondo l’ex premier, rafforzerebbe i partiti già presenti nelle istituzioni ostacolando l’ingresso di nuove forze.