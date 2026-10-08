IL TEMPORALE
Maltempo a Pomezia, sottopasso della Pontina chiuso per allagamento: disagi alla viabilità
Stop alla circolazione all’altezza dell’Hotel Selene. Italia dei Diritti denuncia criticità sulla rete stradale e ritardi infrastrutturali
Pomezia, 9 ottobre 2026 – Il violento maltempo che ha colpito il territorio ha provocato allagamenti e disagi alla circolazione, rendendo necessaria anche la chiusura del sottopasso della Pontina, all’altezza dell’Hotel Selene. L’acqua accumulata ha impedito il transito nel tratto interessato, aggiungendo un’ulteriore criticità alla viabilità cittadina dopo le intense precipitazioni di giovedì 8 ottobre.
Le conseguenze del temporale hanno riacceso anche le polemiche sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla gestione del territorio. A intervenire è Italia dei Diritti De Pierro, che denuncia problemi ricorrenti e punta il dito contro le amministrazioni competenti, chiedendo interventi per prevenire nuove situazioni di pericolo.
Sottopasso della Pontina allagato, disagi a Pomezia
La chiusura del sottopasso all’altezza dell’Hotel Selene si aggiunge alle difficoltà segnalate in altre zone di Pomezia, dove le precipitazioni hanno messo in crisi la circolazione stradale.
Tra i punti indicati come particolarmente problematici figura via di Pratica, all’altezza di Villa Grant, dove Italia dei Diritti denuncia criticità legate al deflusso delle acque e alle condizioni della rete viaria.
“È l’ennesima conferma di un territorio abbandonato a se stesso, dove le emergenze maltempo colpiscono sempre gli stessi punti nevralgici, aggravati da ritardi infrastrutturali cronici”, dichiara Orazio Patanè, vice responsabile di Italia dei Diritti per Pomezia.
Secondo Patanè, la situazione evidenzia ancora una volta i problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei canali di deflusso.
Le polemiche sulla manutenzione e sul Ponte di Campo Ascolano
Il movimento richiama anche i ritardi relativi al Ponte di Campo Ascolano, conosciuto come Ponte D, indicato come un’ulteriore criticità per i collegamenti tra Pomezia, Roma e il litorale.
“Se a questo si sommano vicende bloccate come quella del Ponte di Campo Ascolano (Ponte D), che continua a non essere pronto a causa di lungaggini burocratiche e cantieri infiniti, il quadro della mobilità locale diventa insostenibile per chi vive e lavora sul litorale”, aggiunge Patanè.
Alle sue parole si unisce Carlo Spinelli, segretario provinciale romano e responsabile per la Politica Interna di Italia dei Diritti De Pierro, che denuncia la scarsa attenzione riservata, a suo giudizio, alla manutenzione del territorio.
“Segnaliamo da tempo le criticità del territorio tra rifiuti, sporcizia e scarsa manutenzione delle strade, purtroppo quando il grido di allarme rimane inascoltato a causa di uno scarso interesse da parte degli enti preposti, succede che le strade si allagano, il traffico impazzisce e si creano anche gravi pericoli per i cittadini”.
La chiusura del sottopasso della Pontina rappresenta intanto una delle conseguenze concrete dell’ondata di maltempo. Non sono stati comunicati tempi per la riapertura del tratto interessato.