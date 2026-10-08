Maltempo a Pomezia, sottopasso della Pontina chiuso per allagamento: disagi alla viabilità

Pomezia, 9 ottobre 2026 – Il violento maltempo che ha colpito il territorio ha provocato allagamenti e disagi alla circolazione, rendendo necessaria anche la chiusura del sottopasso della Pontina, all’altezza dell’Hotel Selene. L’acqua accumulata ha impedito il transito nel tratto interessato, aggiungendo un’ulteriore criticità alla viabilità cittadina dopo le intense precipitazioni di giovedì 8 ottobre.