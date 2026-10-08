Morte Satnam Singh, le motivazioni della condanna all’imprenditore: “Trattato come un oggetto da scaricare, poteva salvarsi”

Depositati i motivi della sentenza che ha inflitto 16 anni all’imprenditore agricolo. Per la Corte d’Assise di Latina, soccorsi immediati avrebbero potuto salvare il bracciante

Latina, 8 ottobre 2026 – Satnam Singh avrebbe potuto salvarsi se fosse stato soccorso tempestivamente. È uno dei passaggi centrali delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Assise di Latina ha condannato in primo grado l’imprenditore a 16 anni di reclusione per omicidio con dolo eventuale. Secondo i giudici, l’imprenditore agricolo avrebbe agito pensando esclusivamente a proteggere sé stesso e la propria attività, anziché prestare soccorso al bracciante indiano gravemente ferito durante il lavoro.

Nelle motivazioni depositate, i magistrati descrivono una condotta “lucida nel perseguire il proprio interesse, salvare sé stesso e la propria azienda, trattando Satnam come fosse un oggetto da scaricare e non qualcuno di cui prendersi cura”.

Parole che ricostruiscono il comportamento dell’imputato nelle ore successive all’incidente che, nel giugno 2024, costò la vita al lavoratore di 31 anni, impiegato in nero e sottopagato nell’azienda agricola pontina.

L’incidente sul lavoro e l’abbandono di Satnam Singh

La tragedia risale al giugno 2024, quando Satnam Singh perse un braccio mentre lavorava con un macchinario avvolgitelo nell’azienda agricola di Lovato. Le condizioni del bracciante erano gravissime e richiedevano un intervento sanitario immediato. L’imprenditore, tuttavia, non chiamò subito i soccorsi e non accompagnò il lavoratore in ospedale.

Secondo la ricostruzione giudiziaria, l’imprenditore caricò Satnam ferito su un’automobile e lo lasciò davanti alla sua abitazione, abbandonando anche l’arto amputato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi.

Singh morì due giorni dopo all’ospedale San Camillo di Roma, a causa della grave emorragia provocata dalle ferite. Una vicenda che aveva suscitato profonda indignazione per le condizioni di lavoro del bracciante e per la mancata assistenza dopo l’incidente.

Le motivazioni della condanna: “Ha agito senza tentennamenti”

Nella sentenza, i giudici si soffermano soprattutto sul comportamento dell’imprenditore dopo l’infortunio. Secondo la Corte, avrebbe agito “senza tentennamenti o ripensamenti”, allontanandosi dal luogo in cui aveva lasciato il lavoratore senza verificare che fosse stato richiesto l’intervento del 118.

I magistrati ritengono inoltre che l’imputato abbia tentato di «occultare le tracce del reato». Soltanto dopo l’abbandono del bracciante, Lovato decise di presentarsi alle forze dell’ordine accompagnato dal proprio avvocato.

Un elemento determinante della decisione riguarda il tempo trascorso tra l’incidente e l’arrivo dei soccorsi.

Per la Corte è “razionalmente credibile” che una chiamata immediata al 118 o il trasporto tempestivo al pronto soccorso avrebbero potuto salvare la vita a Satnam Singh.

Proprio il rapporto tra l’omissione dei soccorsi e il successivo decesso costituisce uno degli aspetti centrali della condanna per omicidio con dolo eventuale.

I giudici hanno comunque riconosciuto a Lovato le attenuanti generiche, tenendo conto del pentimento manifestato successivamente dall’imputato e delle espressioni di solidarietà rivolte alla moglie e ai familiari della vittima.

La difesa prepara il ricorso in Appello

La vicenda giudiziaria non è ancora conclusa. La difesa dell’imprnditore si prepara infatti a impugnare la sentenza di primo grado, contestando il nesso causale individuato dai giudici tra il comportamento dell’imprenditore e la morte del bracciante.

La Cgil: “Una vita sacrificata per lo sfruttamento”

Sulle motivazioni della sentenza sono intervenuti anche Giuseppe Massafra, segretario generale della Cgil di Frosinone e Latina, e Hardeep Kaur, segretaria generale della Flai Cgil di Frosinone e Latina, che hanno richiamato la necessità di rafforzare il contrasto allo sfruttamento lavorativo. “Dalle motivazioni emerge un dato terribile: proteggere l’azienda e impedire che affiorasse il lavoro irregolare ha prevalso sulla vita di una persona. La Corte descrive una condotta mantenuta nonostante le ripetute sollecitazioni a prestare soccorso, seguita da azioni volte a occultare le tracce dell’accaduto. È questa la disumanizzazione che denunciamo: un lavoratore ridotto a un problema da allontanare”, hanno dichiarato i due rappresentanti sindacali. Cgil e Flai Cgil, costituite parti civili nel processo, chiedono ora interventi concreti per prevenire nuove tragedie, a partire dalla piena applicazione della legge contro il caporalato, dal potenziamento dei controlli e da maggiori tutele per i lavoratori sfruttati.

“Nessuna sentenza potrà restituire Satnam alla moglie e alla sua famiglia, alle quali rinnoviamo la nostra vicinanza. Ma l’accertamento delle responsabilità è un passaggio essenziale per rendere giustizia e dare forza a chi subisce sfruttamento, minacce e ricatti”, hanno aggiunto Massafra e Kaur, ribadendo la necessità di trasformare l’indignazione in un impegno quotidiano per la sicurezza e la dignità del lavoro.