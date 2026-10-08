Roma, 8 ottobre 2026 – Una notte di pioggia intensa e forte vento ha provocato allagamenti, cadute di alberi e disagi alla circolazione tra Roma, Fiumicino e il litorale romano. Dalle 20 di mercoledì 7 ottobre alla mattinata di giovedì 8 ottobre, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 120 interventi, ai quali si aggiungono circa 100 interventi della polizia locale di Roma Capitale. Numerose le richieste di soccorso per strade invase dall’acqua, veicoli bloccati e strutture danneggiate dal maltempo.

Le conseguenze del temporale si sono fatte sentire anche sui trasporti pubblici, con un’interruzione temporanea della Metromare, mentre nel territorio di Fiumicino sono state segnalate criticità alla viabilità e alla sicurezza stradale. A Civitavecchia i soccorritori sono intervenuti per alberi pericolanti, cornicioni e pali della telefonia abbattuti.

Fiumicino, criticità sulle strade dopo il temporale

Il violento temporale ha interessato anche il territorio di Fiumicino, dove sono state segnalate diverse problematiche legate soprattutto alla viabilità.

A fare il punto è stato il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha confermato il monitoraggio della situazione da parte della polizia locale e della Protezione Civile.

“A causa del forte maltempo e del violento temporale che ha colpito il nostro territorio questa notte si stanno registrando diverse problematiche e criticità, in particolare legate alla viabilità e alla sicurezza stradale”.

Severini ha ringraziato i cittadini che hanno già segnalato i disagi attraverso i social o contattandolo direttamente, spiegando che il territorio viene monitorato con il coinvolgimento della polizia locale e di un mezzo della Protezione Civile.

Per consentire una gestione più rapida delle criticità, il presidente dell’aula consiliare ha invitato i residenti a utilizzare i canali istituzionali.

Per la zona nord del Comune di Fiumicino, le segnalazioni possono essere presentate al Comando della Polizia Locale di via Siliqua oppure attraverso il numero 06 65210790, digitando 1 per l’emergenza.

Roma, auto bloccate dall’acqua e alberi caduti

Nella Capitale le segnalazioni di allagamento hanno interessato diversi quartieri e importanti arterie stradali, da viale Palmiro Togliatti a Valle Muricana, passando per San Pantaleo Campano, Montesacro e Prati.

Particolarmente complessa la situazione in via di Pratica di Mare, all’altezza del chilometro 6, dove alcune automobili sono rimaste bloccate dall’acqua.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo IX Eur, in supporto ai vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118.

Il vento ha provocato anche la caduta di alberi. In uno degli episodi segnalati, una pianta è finita sopra un’automobile senza causare feriti. I pompieri sono stati impegnati anche per infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e altre situazioni di pericolo.

Metromare interrotta e disagi sulle principali strade

Le conseguenze del maltempo hanno interessato anche il trasporto pubblico. Sulla Metromare, la caduta di rami lungo la linea ha provocato un’interruzione della circolazione tra le stazioni di Colombo e Acilia.

Per limitare i disagi sono stati attivati autobus sostitutivi tra Porta San Paolo e Acilia, in entrambe le direzioni. Il servizio ferroviario è poi ripartito progressivamente intorno alle 8:20.

Sulle linee della metropolitana B e B1, invece, si sono registrati rallentamenti a causa di un malore accusato da un passeggero nella stazione Cavour.

Criticità anche sulla viabilità stradale. La via Flaminia, in direzione del Grande raccordo anulare, è stata temporaneamente chiusa in un tratto compreso tra Due Ponti e Grottarossa per un allagamento, con il transito consentito soltanto sulla rampa.

Problemi analoghi sono stati segnalati sulla via Laurentina, mentre sulla via del Mare è stata disposta una riduzione della carreggiata.

Rallentamenti hanno interessato anche la Pontina, la diramazione nord dell’autostrada A1 e l’A24, nel tratto tra il raccordo anulare e la tangenziale est.

Civitavecchia, alberi pericolanti e pali della telefonia abbattuti

Il maltempo ha colpito anche Civitavecchia, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza.

Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi pericolanti, intonaci e cornicioni danneggiati, oltre a diversi pali della telefonia divelti dalla forza del vento.

L’elevato numero di segnalazioni ha reso necessario anche l’impiego dell’autoscala AS17, utilizzata nelle operazioni di messa in sicurezza.

Non risultano persone ferite negli episodi segnalati a Civitavecchia.