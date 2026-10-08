IL PROGETTO
Palidoro-Crocicchie, rotatoria da mezzo milione tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo: a che punto siamo
La Giunta approva un nuovo passaggio amministrativo per l’intervento finanziato dalla Regione Lazio
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Una nuova rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, lungo la strada provinciale Palidoro-Crocicchie. Il Comune di Fiumicino compie un ulteriore passaggio amministrativo per la realizzazione dell’opera, finanziata dalla Regione Lazio con 484.542,85 euro. La Giunta comunale ha approvato lo schema dell’atto di impegno necessario a completare la documentazione richiesta per l’erogazione del contributo regionale, autorizzando il sindaco Mario Baccini alla sottoscrizione.
La decisione è contenuta nella deliberazione numero 205 del 29 settembre 2026, approvata all’unanimità. Non si tratta di un nuovo stanziamento: il finanziamento era già stato concesso dalla Regione nel dicembre 2024, mentre il progetto esecutivo era stato approvato dall’amministrazione comunale nel novembre 2025.
Fiumicino, la nuova rotatoria tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo
L’intervento riguarda l’intersezione tra la strada provinciale Palidoro-Crocicchie, corrispondente a via di Tragliatella, e via Casale Sant’Angelo, nel territorio comunale di Fiumicino.
L’obiettivo del progetto è la messa in sicurezza dell’incrocio attraverso la realizzazione di una rotatoria, modificando l’attuale configurazione dell’intersezione.
L’opera rientra negli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento dalla Regione Lazio con la deliberazione numero 1110 del 19 dicembre 2024, seguita dal provvedimento attuativo del 23 dicembre dello stesso anno.
Il contributo regionale previsto ammonta a 484.542,85 euro, cifra che corrisponde all’importo complessivo del progetto esecutivo approvato dalla Giunta di Fiumicino il 4 novembre 2025.
Il progetto già approvato e l’affidamento dei lavori
L’iter amministrativo dell’intervento ha già attraversato diverse fasi.
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune ha adottato la determinazione di affidamento dei lavori del 13 febbraio 2026, con un successivo aggiornamento del quadro economico a seguito delle procedure d’appalto.
Il 20 luglio 2026 l’amministrazione ha trasmesso alla Regione Lazio una serie di documenti relativi all’intervento, tra cui il contratto d’appalto, la determinazione di affidamento, il quadro economico di gara, la polizza fideiussoria e il cronoprogramma.
Il successivo 1° settembre sono state inviate ulteriori comunicazioni, comprendenti le direttive generali dell’intervento, la dichiarazione di manleva e il verbale di consegna dei lavori.
La documentazione attesta dunque il superamento della fase di progettazione e l’avvenuto affidamento, mentre la deliberazione non fornisce aggiornamenti sullo stato effettivo di avanzamento del cantiere.
Il nuovo passaggio in Giunta per il finanziamento regionale
L’ultimo provvedimento nasce da una richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Regione Lazio l’11 settembre 2026.
In particolare, gli uffici regionali hanno richiesto al Comune di trasmettere anche la deliberazione con cui l’organo esecutivo approva formalmente lo schema dell’atto di impegno del soggetto beneficiario del finanziamento.
La Giunta ha quindi autorizzato il sindaco Mario Baccini, in qualità di rappresentante legale dell’ente, alla sottoscrizione dell’atto e ha affidato all’Area Lavori Pubblici i successivi adempimenti necessari per completare la documentazione.
Il provvedimento non modifica il progetto esecutivo, il quadro economico o l’importo del finanziamento regionale già approvati.
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo agli uffici comunali di procedere con la trasmissione degli atti alla competente struttura regionale.
Con questo passaggio prosegue quindi l’iter amministrativo della rotatoria tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, destinata alla messa in sicurezza dell’intersezione stradale, senza variazioni rispetto all’investimento complessivo già previsto.