Palidoro-Crocicchie, rotatoria da mezzo milione tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo: a che punto siamo

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Una nuova rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo , lungo la strada provinciale Palidoro-Crocicchie. Il Comune di Fiumicino compie un ulteriore passaggio amministrativo per la realizzazione dell’opera, finanziata dalla Regione Lazio con 484.542,85 euro . La Giunta comunale ha approvato lo schema dell’atto di impegno necessario a completare la documentazione richiesta per l’erogazione del contributo regionale, autorizzando il sindaco Mario Baccini alla sottoscrizione.

La decisione è contenuta nella deliberazione numero 205 del 29 settembre 2026, approvata all’unanimità. Non si tratta di un nuovo stanziamento: il finanziamento era già stato concesso dalla Regione nel dicembre 2024, mentre il progetto esecutivo era stato approvato dall’amministrazione comunale nel novembre 2025.