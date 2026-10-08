Serie A|
Sport/
Roma, Malen e Wesley disponibili per la sfida contro il Como
8 ottobre 2026 | 22:26
Malen e Wesley si sono allenati regolarmente con la Roma a Trigoria e saranno a disposizione per la gara contro il Como. Koné e Mora sono rientrati dagli impegni con le nazionali.
Malen e Wesley si sono allenati regolarmente con il gruppo della Roma a Trigoria e saranno a disposizione per la gara contro il Como.
Le novità dall’allenamento
La squadra è tornata ad allenarsi questa mattina svolgendo un allenamento congiunto con la Sorianese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.
L’allenatore Gasperini ha ritrovato anche Koné e Mora, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
Hanno invece svolto un lavoro differenziato Soulé, Castro e Balerdi.