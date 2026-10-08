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Roma, Malen e Wesley disponibili per la sfida contro il Como

8 ottobre 2026 | 22:26
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di Redazione

Redazione

Roma, Malen e Wesley disponibili per la sfida contro il Como

Malen e Wesley si sono allenati regolarmente con la Roma a Trigoria e saranno a disposizione per la gara contro il Como. Koné e Mora sono rientrati dagli impegni con le nazionali.

Malen e Wesley si sono allenati regolarmente con il gruppo della Roma a Trigoria e saranno a disposizione per la gara contro il Como.

Le novità dall’allenamento

La squadra è tornata ad allenarsi questa mattina svolgendo un allenamento congiunto con la Sorianese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.

L’allenatore Gasperini ha ritrovato anche Koné e Mora, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Hanno invece svolto un lavoro differenziato Soulé, Castro e Balerdi.