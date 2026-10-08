Roma sferzata dal maltempo: allagamenti da Montesacro a Cinecittà, metro invase dall’acqua

Roma, 8 ottobre 2026 – Un violento temporale ha investito Roma nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, provocando allagamenti, cadute di alberi e pesanti disagi alla circolazione. Tra i quartieri più colpiti figurano Montesacro e Nuovo Salario, dove l’intensità della pioggia ha raggiunto picchi di 90 millimetri orari. A segnalarlo è Meteo Lazio, che ha documentato attraverso immagini e rilevazioni meteorologiche gli effetti del primo passaggio temporalesco sulla Capitale.

La perturbazione ha interessato diversi quadranti cittadini, con strade invase dall’acqua e problemi anche nelle stazioni della metropolitana. Secondo le rilevazioni riportate da Meteo Lazio e confermate da iLMeteo.it, gli accumuli pluviometrici si sono attestati tra 20 e 26 millimetri, con precipitazioni particolarmente intense concentrate in un intervallo di tempo limitato.

Roma, pioggia fino a 90 mm/h: allagamenti a Montesacro

Uno degli episodi più significativi si è verificato a Montesacro, in via Matteo Bandello, dove l’acqua ha invaso la sede stradale in un punto già interessato in passato da problemi analoghi durante i temporali.

Nel vicino quartiere Nuovo Salario, nella zona nord-orientale della città, è stato registrato un rain rate di 90 millimetri all’ora, un valore che indica l’intensità raggiunta dalle precipitazioni e non la quantità complessiva di pioggia effettivamente caduta in un’ora.

Secondo quanto riportato da iLMeteo.it, il passaggio temporalesco più intenso della serata si è sviluppato indicativamente tra le 22:30 e le 23:20, accompagnato da una significativa attività elettrica e da raffiche di vento.

Allagamenti sono stati documentati anche nel quadrante Portuense, nei pressi di piazza della Radio, mentre ulteriori criticità hanno interessato la zona centrale della Capitale.

Acqua nelle stazioni della metro: disagi a Cinecittà e Termini

Il maltempo ha provocato problemi anche alla rete del trasporto pubblico romano. Come documentato da RaiNews, nella stazione Cinecittà della linea A l’acqua piovana si è accumulata lungo le scalinate, creando difficoltà ai passeggeri.

Situazione critica anche a Termini, dove i viaggiatori hanno ripreso vere e proprie cascate d’acqua riversarsi su una banchina della metropolitana.

Durante il temporale è stata inoltre segnalata la temporanea chiusura della fermata Manzoni.

I disagi hanno interessato anche la Metromare, con un’interruzione della circolazione tra Colombo e Acilia provocata dalla presenza di alberi e rami caduti lungo la linea.

Strade allagate e alberi caduti, difficoltà in diversi quartieri

Le conseguenze del nubifragio si sono estese anche alla viabilità cittadina. Sulla via Nomentana, nel tratto tra Porta Pia e Villa Torlonia, l’acqua ha invaso la carreggiata, mentre dai pluviali si riversavano grandi quantità di pioggia sui marciapiedi, come mostrato dalle immagini pubblicate dal Corriere della Sera.

Problemi anche nel Tridente, dove la forza dell’acqua ha trascinato alcuni sacchi di rifiuti lungo le strade, ostacolando il passaggio delle automobili.

Il vento ha provocato la caduta di alberi e rami in diverse zone della città. A Prati, in via Valadier, sono stati segnalati alberi finiti su vetture parcheggiate. Ulteriori episodi hanno interessato viale Tiziano e piazza Cardinal Consalvi.