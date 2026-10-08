Santa Marinella, trova uno zaino con oltre 2mila dollari e lo porta ai carabinieri

Un residente trova lo zaino sul regionale Civitavecchia-Roma e lo consegna ai carabinieri. Il proprietario è un capitano americano dei vigili del fuoco

Santa Marinella, 8 ottobre 2026 – Dimentica sul treno uno zaino contenente 2.340 dollari, 90 euro, documenti d’identità e carte di credito, ma riesce a recuperare tutto grazie all’onestà di un cittadino e all’intervento dei carabinieri. È quanto accaduto a un turista statunitense, capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City, che si trovava in viaggio in Italia. A permettere il ritrovamento degli effetti personali è stato un residente di Santa Marinella, che ha recuperato lo zaino a bordo di un treno regionale della tratta Civitavecchia-Roma e lo ha consegnato alla locale Stazione dell’Arma.

Trova uno zaino con oltre 2mila dollari e lo porta ai carabinieri

Il cittadino aveva notato uno zaino tattico militare dimenticato a bordo del convoglio. Dopo averlo recuperato, al suo interno sono stati trovati documenti personali, carte di credito e una consistente somma di denaro contante: 2.340 dollari statunitensi e 90 euro.

Anziché trattenere quanto rinvenuto, l’uomo ha deciso di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Marinella, consegnando lo zaino e tutto il suo contenuto.

I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per individuare il proprietario e restituirgli gli effetti personali.

Il proprietario è un capitano dei Vigili del Fuoco americani

Le ricerche hanno permesso di risalire all’identità del turista statunitense, un capitano dei Vigili del Fuoco di Salt Lake City, città dello Utah, negli Stati Uniti.

Per rintracciarlo, i carabinieri hanno utilizzato fonti aperte e canali web, riuscendo a individuare il militare americano, che si trovava ancora in viaggio sul territorio italiano.

Una volta stabilito il contatto, è stato possibile organizzare la restituzione dello zaino.

La riconsegna a Santa Marinella

La vicenda si è conclusa nella mattinata presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Marinella, dove il turista ha potuto recuperare integralmente il proprio zaino, insieme ai documenti, alle carte di credito e al denaro.

Il cittadino americano ha espresso gratitudine sia nei confronti dell’uomo che aveva trovato e consegnato gli effetti personali, sia verso i carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo.