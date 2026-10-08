Settecamini, esplode un componente di un camion: operaio muore in officina

Roma, 8 ottobre 2026 – Tragedia sul lavoro a Settecamini, nella periferia est della Capitale, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un’officina in via Rocca di Cave. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, il decesso sarebbe stato provocato dall’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. L’incidente si è rivelato fatale e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario dell’Ares 118, gli agenti della Polizia e gli operatori dello Spresal della Asl, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Esplosione nell’officina a Settecamini, accertamenti in corso

Stando alla prima ricostruzione fornita dai pompieri, l’incidente sarebbe stato causato dall’esplosione di un componente del sistema di sospensioni pneumatiche di un mezzo pesante. Le conseguenze per l’uomo sono state fatali. I sanitari intervenuti nell’officina non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire come si sia verificata l’esplosione.