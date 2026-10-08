Tor Sapienza, addio all’edificio abbandonato di via Tallone: al via la bonifica, poi la demolizione

Dopo lo sgombero dello stabile, iniziano gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti. La struttura di oltre 21mila metri quadrati sarà demolita al termine della bonifica

Roma, 8 ottobre 2026 – Al via i lavori in via Tallone, nel Municipio Roma V, dove questa mattina, 8 ottobre 2026, sono iniziate le operazioni di cantierizzazione dell’area occupata da un edificio abbandonato e da tempo in condizioni di degrado. Dopo lo sgombero effettuato nelle scorse settimane, prende il via il percorso che porterà prima alla bonifica del sito e successivamente alla demolizione dello stabile. L’intero intervento avrà una durata prevista di circa sette mesi.

La prima fase del cantiere sarà dedicata alla pulizia dell’area e alla rimozione della grande quantità di rifiuti accumulati nel corso degli anni. Le operazioni dureranno circa un mese e mezzo e serviranno a rendere il sito accessibile e sicuro per consentire l’avvio delle successive lavorazioni.

Via Tallone, prima la bonifica e poi la demolizione

L’intervento interessa un immobile che negli anni era stato anche oggetto di occupazioni abusive e che è stato sgomberato nelle scorse settimane. La struttura si sviluppa su quattro piani fuori terra e due piani interrati, per una superficie utile lorda complessiva di circa 21.261 metri quadrati.

Una volta completata la pulizia e la bonifica dell’area, prenderanno il via le operazioni di demolizione dell’edificio esistente.

Secondo il cronoprogramma comunicato da Roma Capitale, l’intero programma, comprendente l’allestimento del cantiere, la rimozione dei rifiuti, la bonifica e la demolizione, dovrebbe concludersi nell’arco di circa sette mesi.

L’avvio dei lavori arriva dopo lo sgombero dell’immobile, che ha consentito di liberare l’area e renderla disponibile per gli interventi previsti.

Veloccia: “Il Comune aveva concluso l’iter già da mesi”

Sull’apertura del cantiere è intervenuto l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha risposto alle critiche sollevate nelle scorse settimane sui tempi dell’intervento.

“Sono partiti i lavori di cantierizzazione dello stabile di via Tallone: la migliore risposta, quella dei fatti, a chi nelle scorse settimane ha sostenuto che l’iter amministrativo era bloccato e che Roma Capitale non avesse fatto la propria parte. Niente di meno vero: l’iter di competenza dell’Amministrazione capitolina era concluso da mesi con il permesso di costruire rilasciato dal Dipartimento Urbanistica il 21 luglio 2026”.

L’assessore ha quindi chiarito che l’avvio operativo del cantiere è stato possibile dopo lo sgombero disposto dalla Prefettura.

“Oggi, dopo l’importante operazione di sgombero effettuata dalla Prefettura nelle scorse settimane, il cantiere è potuto entrare nella sua fase operativa: la pulizia e la bonifica del sito, necessarie a ripulire l’area dai rifiuti accumulati. Non appena conclusa questa fase inizierà la demolizione dell’edificio”.

Veloccia ha infine ribadito l’obiettivo dell’amministrazione di recuperare uno spazio rimasto a lungo inutilizzato.

“Questo è il percorso che avevamo indicato: ripristinare la legalità, liberare un’area da una situazione di abbandono e degrado e avviare concretamente la sua rigenerazione. Oggi quel percorso diventa un cantiere”.