LA CONTA DEI DANNI
Anzio sott’acqua, strade bloccate e treni limitati a Padiglione
Disagi anche a Nettuno. Il Comune segnala criticità in numerose vie e invita a limitare gli spostamenti. Vigili del Fuoco impegnati nei soccorsi
Anzio, 9 ottobre 2026 – Strade allagate, alberi pericolanti, un muro parzialmente crollato e disagi alla circolazione ferroviaria. Il maltempo sta causando numerose criticità ad Anzio e Nettuno nella mattinata di venerdì 9 ottobre 2026. Le forti precipitazioni, previste dall’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Lazio, hanno reso necessari numerosi interventi di soccorso e messa in sicurezza. Il Comune di Anzio invita i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, mentre diverse strade risultano interessate da allagamenti e situazioni di pericolo.
La situazione interessa soprattutto il litorale sud della provincia di Roma. Alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco continuano ad arrivare richieste di intervento per alberi pericolanti, strade e scantinati allagati. In alcune zone sono state segnalate anche interruzioni temporanee dell’energia elettrica.
Anzio, le strade interessate dagli allagamenti
Il Comune di Anzio ha diffuso un elenco delle principali strade in cui si registrano criticità a causa delle piogge:
- Via dell’Armellino, all’altezza di via Caporetto;
- Via Vespucci, all’incrocio con via Lombardia;
- Via Valle Schioia, all’altezza di via Goldoni;
- Via Verona;
- Via Fonderia;
- Via della Cannuccia, all’altezza del civico 240;
- Via Casal di Claudia, per la caduta di un muro;
- Via Magalotti;
- Via delle Cinque Miglia;
- Via Nettunense, all’altezza di via della Cannuccia;
- Via Ardeatina, nella zona di Anzio Colonia;
- Via Bergamo;
- Viale Marconi;
- Via delle Calcare.
L’elenco riguarda le strade dove sono state segnalate situazioni critiche: non implica che tutte siano completamente chiuse al traffico.
Cede un muro in via Casal di Claudia
Tra gli episodi più rilevanti figura il cedimento di parte di un muro perimetrale in via Casal di Claudia. La situazione è stata segnalata tra le criticità provocate dal maltempo, insieme agli allagamenti che interessano diverse arterie cittadine.
Proseguono intanto gli interventi dei Vigili del Fuoco di Roma, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza delle aree interessate dalle precipitazioni.
Problemi anche alla ferrovia, treni limitati a Padiglione
I disagi riguardano anche il trasporto ferroviario. Secondo quanto comunicato da Astral, a causa di un guasto la circolazione ferroviaria risulta limitata a Padiglione, dove i treni arrivano e da dove ripartono.
Il Comune non ha fornito indicazioni sui tempi necessari per il ripristino del servizio.
Allerta arancione, il Comune invita alla prudenza
Per affrontare l’emergenza, il personale comunale è impegnato dalla mattinata negli interventi sul territorio. Resta operativo anche il Centro operativo attivato con ordinanza del sindaco, che continua a monitorare l’evoluzione della situazione.
Considerata l’estensione delle criticità, l’amministrazione invita la popolazione a evitare le strade allagate e le aree interessate da dissesti, riducendo gli spostamenti non indispensabili.
Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguono, mentre resta alta l’attenzione sulle conseguenze delle forti piogge che stanno interessando Anzio e Nettuno.