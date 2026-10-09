Anzio sott’acqua, strade bloccate e treni limitati a Padiglione

Anzio, 9 ottobre 2026 – Strade allagate, alberi pericolanti, un muro parzialmente crollato e disagi alla circolazione ferroviaria. Il maltempo sta causando numerose criticità ad Anzio e Nettuno nella mattinata di venerdì 9 ottobre 2026. Le forti precipitazioni, previste dall’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Lazio, hanno reso necessari numerosi interventi di soccorso e messa in sicurezza. Il Comune di Anzio invita i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, mentre diverse strade risultano interessate da allagamenti e situazioni di pericolo.