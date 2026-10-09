Ardea, un chilo di cocaina e un tesoretto nascosti nell’auto: arrestato un 39enne

Sequestrati droga e 25.000 euro in contanti. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche arrestato un 54enne per evasione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ardea – Un’operazione congiunta dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina e 25.000 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

L’azione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio, condotto dalla Compagnia di Anzio con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Durante le attività, che hanno coinvolto l’identificazione di 86 persone e la verifica di 52 veicoli, i militari hanno eseguito un controllo su strada nei confronti di un 39enne ad Ardea.

Notando un atteggiamento sospetto, gli operanti hanno perquisito l’autovettura dell’uomo, rinvenendo circa 2.000 euro in contanti. I forti sospetti emersi hanno spinto i Carabinieri a estendere le verifiche presso il domicilio del 39enne, dove sono stati sequestrati ulteriori 23.040 euro, 1,195 kg di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Altri interventi e denunce

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato un 54enne per evasione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché un 36enne in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio e la persona.

Sono state denunciate in stato di libertà cinque persone: tre per possesso di armi o oggetti atti ad offendere (due coltelli e una mazza da baseball), e due titolari d’impresa per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con sanzioni e sospensione dell’attività commerciale.

Inoltre, è stato segnalato un assuntore di droga alla Prefettura di Roma, elevate otto contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 18.000 euro, con il ritiro e la sospensione di diverse patenti di guida e il sequestro di due veicoli.