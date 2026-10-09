Bolla Vox in excelso e fine dei Templari: a Roma la ricerca giuridica che riapre il caso storico

Martedì 13 ottobre 2026, alle ore 17.45, la sede della Fondazione Ernesta Besso in largo di Torre Argentina 11 a Roma ospita la presentazione del volume «Una interpretazione giuridica dei differenti testi della presunta Bolla papale “Vox in excelso” del 1312». L’opera, firmata da Daniele Mattiangeli (Universität Salzburg) con nota introduttiva di J. Michael Rainer e inserita nella collana diretta da Mario Ascheri, mette a confronto le testimonianze testuali e documentali del provvedimento tradizionalmente legato allo scioglimento dell’antico ordine.

All’incontro intervengono Johannes Michael Rainer (Universität Salzburg), Mario Ascheri (Università Roma Tre) e lo stesso Daniele Mattiangeli. L’accesso all’evento è previsto fino a esaurimento posti, con prenotazione all’indirizzo istituzionale della fondazione.

Al centro del confronto scientifico vi sono le divergenze tra le redazioni tramandate dell’atto promulgato da papa Clemente V durante il concilio di Vienne. La ricerca esamina la consistenza giuridica del provvedimento, verificando la presenza o l’assenza di copie originali conformi e la natura canonica della procedura che portò alla soppressione dell’ordine nel XIV secolo.

I rilievi archivistici documentati dagli studiosi intendono chiarire se la formulazione dell’atto e la sua successiva trasmissione costituiscano una deliberazione canonica pienamente valida ovvero un’operazione viziata da incongruenze formali e pressioni politiche dell’epoca.

Ma anche e soprattutto – come accennato – se esita realmente un originale della Bolla che avrebbe eliminato l’Ordine del Tempio. E se non ne esistano solo copie, la cui aderenza alla realtà è tutta da dimostrare.