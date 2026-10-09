Caso Epstein, la Thames Valley ammette: illegittime le perquisizioni nelle case di Andrew Mountbatten-Windsor

La polizia britannica della Thames Valley ha ammesso che i mandati utilizzati lo scorso febbraio per perquisire le abitazioni di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, erano illegittimi. La vicenda è emersa durante un’udienza all’Alta Corte, dove i legali del fratello di re Carlo III hanno impugnato la validità delle perquisizioni.

L’ammissione durante l’udienza

La polizia ha riconosciuto anche che la decisione iniziale del tribunale di autorizzare i mandati, sulla base della specifica norma utilizzata, era errata. Nel corso delle operazioni gli agenti avevano sequestrato documenti e dispositivi elettronici nelle abitazioni di Andrew Mountbatten-Windsor.

L’arresto e l’indagine su Epstein

Andrew era stato arrestato il 19 febbraio con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica. L’indagine era partita dopo la pubblicazione, da parte del Dipartimento di Giustizia americano, di documenti relativi a informazioni che avrebbe trasmesso al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.